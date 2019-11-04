歐盟每年補助中歐東歐農業近2兆 遭政客中飽私囊

歐盟每年提供650億美元的農業補貼資金，在匈牙利以及中歐和東歐卻有大部分被貪腐政客拿去中飽私囊。（路透）

2019-11-05 00:28:28

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟的農業計劃每年提供650億美元（約台幣1兆9500億元）的補貼資金，在匈牙利等中歐和東歐國家，這筆本該用於幫助農村地區的資金，卻有大部分被貪腐政客中飽私囊。

《紐約時報》 今年對歐盟9個國家進行調查，發現了這補貼制度存在巨大問題，除了嚴重破壞歐盟的環境目標，還成為寡頭政治的金援，被貪腐的反民主勢力利用，主因是中歐和東歐許多國家政府被民粹型政客們掌握，資金分配的系統非常不公開透明，以致嚴重貪腐。這些資金也助長當地寡頭政治，權貴與政府建立秘密協議以吞併土地成為大地主，控制區域政治與經濟。

捷克的「富翁」總理巴比斯（Andrej Babis）僅在去年就獲得了數千萬美元的補貼，匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）則將本應給農民的資金，分給他的親朋好友，藉此鞏固他的政治利益，並打壓競爭對手。曾擔任奧爾班的農村發展副部長的安格楊（Jozsef Angyan）表示，「這是一個絕對腐敗的制度」。

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但這個漏洞難以解決，因為每當歐盟國家領導人們發生意見分歧，都得靠補助金使用權來解決，等同變相賄絡，鉅額補助成為政治協商工具。如果加強控制補助金流向，歐盟內部可能變得更加動盪。

據報，歐盟的農業計畫是歐盟最大的預算支出，佔總支出40％，也這是世界上最大的補貼之一。編寫該計畫並投票表決的歐洲議會議員承認，他們通常不知道這筆資金的實際流向。

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