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民主剛果抗伊波拉鬥士家中遇害 凶手動機不明

剛果民主共和國軍方今天說，一名協助傳遞對抗伊波拉（Ebola）疫情資訊的電台主持人，在位於西北部的家中遭刺死。圖為當地一處伊波拉疫情防治中心，工作人員都要全副武裝以防感染。（路透）

剛果民主共和國軍方今天說，一名協助傳遞對抗伊波拉（Ebola）疫情資訊的電台主持人，在位於西北部的家中遭刺死。圖為當地一處伊波拉疫情防治中心，工作人員都要全副武裝以防感染。（路透）

2019-11-04 22:35:37

〔中央社〕剛果民主共和國軍方今天說，一名協助傳遞對抗伊波拉（Ebola）疫情資訊的電台主持人，在位於西北部的家中遭刺死。

法新社報導，這起在動盪的伊圖里省（Ituri）魯汶巴鎮（Lwemba）發生的謀殺案，凶手犯案動機不明，時間點卻在衛生當局準備在這個未受影響地區，引進新疫苗對抗伊波拉疫情之際。

伊圖里省曼巴薩鎮（Mambasa）軍方指揮官雅夫將軍（General Robert Yav）告訴法新社，凶手昨晚殺死35歲的馬罕巴（Papy Mumbere Mahamba）、傷害他的妻子，並縱火燒毀他的家。

對抗伊波拉疫情的國家協調者、教授阿弗卡（Steve Ahuka）證實魯汶巴鎮一名當地工作人員被殺害。

馬罕巴工作的魯汶巴電台（Radio Lwemba）記者也證實他遇害的細節。

馬罕巴的同事肯威納（Jacques Kamwina）告訴法新社，馬罕巴在家中遭不明人士攻擊刺死。

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