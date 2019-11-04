366年來頭一遭 泰姬瑪哈陵換百塊地磚

366年前完工的泰姬瑪哈陵，在各種污染及大量遊客負荷下，將首度大舉更換環繞圓頂主建築的廣闊地板，大約需要更換400塊石磚。（美聯社）

2019-11-04 22:48:40

〔中央社〕難耐各種污染及大量遊客負荷下，印度知名的泰姬瑪哈陵366年前完工後，首度耗資約新台幣百萬元大舉更換環繞圓頂主建築的廣闊地板，大約需要更換400塊石磚。

這是泰姬瑪哈陵於1653年完工後，首次更換環繞圓頂主建築被稱為Chameli Farsh地板的石磚。

請繼續往下閱讀...

由於工業化污染及印度北部每年可怕的空污，還有每年湧入約600、700萬名遊客的負荷，泰姬瑪哈陵的圓頂白色主建築的牆壁、地板等均出現明顯磨損。

今日印度電視台（India Today TV）報導，負責維護泰姬瑪哈陵的印度考古研究所（Archaeological Survey of India，ASI）雖然採取措施，設置障礙防止遊客觸摸泰姬瑪哈陵建築的牆壁，以免牆上無可替代的大理石雕刻和鑲嵌物遭到損壞，但開放給遊客走動的地板，卻狀況不佳。

為恢復泰姬瑪哈陵的美感，印度考古研究所已經招標，準備更換泰姬瑪哈陵環繞圓頂白色主建築的廣闊地板，這些地板也是通往主建築的唯一通道，估計總共要更換400塊石磚。

ASI人員透露，要更換的石磚多數是紅色砂岩，也有一部分是大理石，尺寸從1平方英尺到9平方英寸不等。

ASI人員估計，更換這些石磚約耗費220萬盧比（新台幣94.7萬元），更換的石材準備從拉吉斯坦省（Rajasthan）的班西帕哈爾普爾（Bansi Paharpur）運來。

更換Chameli Farsh地板石磚工程預計持續整個旅遊旺季，旅行業者和商家卻為此感到擔憂，因為這項工程將影響遊客來訪數量。

泰姬瑪哈陵白色主建築曾因鄰近污染亞穆納河（Yamuna River）的格萊德搖蚊（Goeldichironomus carus），入侵泰姬瑪哈陵，並在部分白色大理石牆面留下綠黑色糞便班塊，加上周圍的工業污染氣體排放，導致白色牆面變成黃褐色，印度最高法院曾下令加緊維護，且修復牆面。

印度相關政府單位於是大舉關閉周遭排放廢氣的工廠，禁止附近農村燃燒牛糞，且在泰姬瑪哈陵周圍50公里設置無污染區，禁止設立工廠，泰姬瑪哈陵周圍500公尺也不得行駛汽車和柴油車，才使得泰姬瑪哈陵周遭的空氣污染有所下降。

根據偵測，泰姬瑪哈陵所在地北方省（Uttar Pradesh）阿格拉（Agra）的空氣品質指標（AQI）4日約為349，比國家首都區（NCR）的AQI都在401以上的「嚴重」等級要好些。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法