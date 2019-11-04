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港涉藏汽油彈5人 因英文版檢控書訛誤漏字當庭釋放

香港因藏有逾百支汽油彈半成品遭起訴的5名被告，因檢方文件有訛誤和漏字，被迫撤回控罪重新立案，所有被告當庭釋放。圖為汽油彈示意圖，非當事人。（路透）

香港因藏有逾百支汽油彈半成品遭起訴的5名被告，因檢方文件有訛誤和漏字，被迫撤回控罪重新立案，所有被告當庭釋放。圖為汽油彈示意圖，非當事人。（路透）

2019-11-04 22:28:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方上週六（2）根據線報，突襲搜索灣仔一間民宅，查獲超過百支汽油彈及半成品，拘捕現場4男1女，今（4）日開庭3人出席，其餘2人仍住院中，然檢方因檢控同意書上有訛誤和漏字，被迫撤回控罪，所有被告當庭釋放，但3名被告後自願走上警車，檢方將以全新控罪文件處理。

綜合外媒報導，港警上週六（2）於灣仔民宅搜出59瓶汽油、79瓶半製成汽油彈，當場逮捕5名嫌疑犯，控以「明知而管有、保管或控制爆炸品」罪名。

今（4）日其中3名被告鄭錦輝、丘建威及莫禮滔今被解押出庭，辯方律師指出檢方在檢控同意書上將被告姓名打錯，控罪中「管有」（custody）也漏打，質疑檢控同意書無效，要求撤銷控罪、當庭釋放。

檢方承認文件有誤，但強調中文版並無出錯，要求休庭修改文件，但辯方認為法律文件不可單純修改錯誤，現有檢控同意書無效，按照法律須撤銷原有案件編號重新立案。

法庭數次延後，檢方要求撤回控罪，會以全新控罪再處理，3名被告當庭釋放，住院2人也是自由身。但檢方強調，會通知警方盡快再拘捕被告。

辯方律師提醒，按法例不得在法院內拘捕，法院大廳一度有數十名防暴警察戒備，聲援民眾也築起「傘陣」對峙，最終依3人意願，以傘陣掩護走上警車投案。

據悉，被告5人分別為21歲香港城市大學學生鄭錦輝、22歲學生楊泳茹、24歲男子丘建威、21歲學生莫禮滔、19歲工人黃建棋，今年11月2日，在灣仔堅拿道西民宅明知而管有、保管或控制爆炸品，包括59瓶汽油、79瓶半成品汽油彈。

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