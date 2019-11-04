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萬聖夜門口驚見「骷髏狗」 收容所人員給牠第二個家

英國一隻餓成皮包骨的「骷髏狗」在萬聖夜被主人載到「動物救援收容所」門口拋棄，工作人員不但將牠妥善安置、細心照顧，還將牠命名為卡斯珀（Casper）。（圖擷取自推特）

英國一隻餓成皮包骨的「骷髏狗」在萬聖夜被主人載到「動物救援收容所」門口拋棄，工作人員不但將牠妥善安置、細心照顧，還將牠命名為卡斯珀（Casper）。（圖擷取自推特）

2019-11-04 22:23:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻餓成皮包骨的「骷髏狗」在萬聖夜（10月31日）被主人載到「動物救援收容所」門口拋棄，工作人員不但將牠妥善安置、細心照顧，還將牠命名為卡斯珀（Casper）；而卡斯珀的故事被分享到網路後，引起許多網友的關注、捐贈，現在已擁有一隻「大泰迪」跟自己的「小床」！

綜合外媒報導，萬聖夜當天，一位汽車駕駛，在動物救援收容所「Rescue Me Animal Sanctuary」外面留下這隻「骷髏狗」，工作人員發現牠時，牠不但瘦得只剩皮包骨、身上有不明囊腫，過長的指甲也讓牠走路飽受疼痛，但經過連日來的悉心照顧與治療，牠的情況已獲得很大的改善。

工作人員將牠命名為卡斯珀，為牠提供安全舒適的住所，也給予牠足夠的糧食，讓牠不用再挨餓，並將牠的故事發到網路上，為牠募款；「Rescue Me Animal Sanctuary」也表示，卡斯珀收到民眾的「愛心捐贈」，得到一隻「大泰迪」跟自己的「小床」，現在常常在床上跟「大泰迪」玩。

網友們都十分同情卡斯珀的遭遇，有許多網友向牠道歉，認為牠不該遭受這種待遇，也有網友指出「人類是邪惡的」，無辜的卡斯珀先前才會遭受如此對待，同時也感謝動物救援收容所的用心照顧，給這些動物第二個家。

卡斯珀的故事被分享到網路後，引起許多網友的關注、捐贈，現在已擁有一隻「大泰迪」跟自己的「小床」！（圖擷取自推特）

卡斯珀的故事被分享到網路後，引起許多網友的關注、捐贈，現在已擁有一隻「大泰迪」跟自己的「小床」！（圖擷取自推特）

萬聖夜時，一位汽車駕駛，在動物救援收容所「Rescue Me Animal Sanctuary」外面留下這隻「骷髏狗」。圖為剛被工作人員發現的卡斯珀。（圖擷取自推特）

萬聖夜時，一位汽車駕駛，在動物救援收容所「Rescue Me Animal Sanctuary」外面留下這隻「骷髏狗」。圖為剛被工作人員發現的卡斯珀。（圖擷取自推特）

工作人員發現牠時，牠不但瘦得只剩皮包骨、身上有不明囊腫，過長的指甲也讓牠走路飽受疼痛，但經過連日來的悉心照顧與治療，牠的情況已獲得很大的改善。（圖擷取自推特）

工作人員發現牠時，牠不但瘦得只剩皮包骨、身上有不明囊腫，過長的指甲也讓牠走路飽受疼痛，但經過連日來的悉心照顧與治療，牠的情況已獲得很大的改善。（圖擷取自推特）

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