英貨櫃39屍命案 越南警方再逮8嫌

越南警方再度逮捕8名與英貨櫃39屍命案有關人士。圖為據信是其中一名越南死者的父親枯坐在兒子的遺像前。（歐新社）

2019-11-04 18:37:12

〔即時新聞／綜合報導〕越南官方媒體今（4）日表示，針對10月下旬39名越南偷渡客陳屍英國冷凍貨櫃車喪命一案，越南警方再度逮捕8名涉案人士。

綜合外媒報導，這起10月23日發生的貨櫃車偷渡命案震驚國際社會，英國警方上週已控告2名男子涉嫌過失殺人，包括25歲貨櫃車司機和來自北愛蘭的23歲男子哈里森（Eamon Harrison）。

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越南中部河靜省警方1日以「組織與仲介他人逃往國外或在國外非法居留」罪名起訴與逮捕2名嫌犯後，中部義安省3日再以類似罪名，逮捕另8名涉案人士。

《路透》引述《越南通訊社》（VNA）報導指出，義安省公安廳廳長阮友球（Nguyen Huu Cau，譯音）表示，警方將積極展開調查，以打擊和根除偷渡人口到英國的非法行徑。

阮友球表示，現在要做的事情就是處理這起事件，並幫助家屬領回遺體。他說，警方將這起悲劇視為偷渡事件，而非人口販運。

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