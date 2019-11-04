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別惹孕婦！丈夫與女兒遭劫持 她抄起步槍反殺歹徒

美國佛州1名懷胎8月的孕婦，眼見蒙面歹徒闖入家中挾持丈夫和11歲女兒，二話不說直接抄起AR-15步槍擊斃匪徒。AR-15示意圖。（法新社）

美國佛州1名懷胎8月的孕婦，眼見蒙面歹徒闖入家中挾持丈夫和11歲女兒，二話不說直接抄起AR-15步槍擊斃匪徒。AR-15示意圖。（法新社）

2019-11-04 15:19:14

〔即時新聞／綜合報導〕惹熊惹虎千萬別惹孕婦！美國佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County）發生自衛槍擊案，1名懷胎8月的婦女家中被2名蒙面歹徒闖入後，丈夫和11歲女兒都遭到挾持，孕婦見狀直接抄起家中的AR-15步槍「突突突」擊斃1名匪徒，另1人則嚇得落荒而逃。

《紐約郵報》報導，丈夫傑瑞米·金（Jeremy King）透露，戴著頭套的歹徒們從後門闖了進來，隨即拿著手槍挾持他並抓住11歲的女兒，懷孕的太太見狀立刻退回臥室，歹徒則用手槍毆打他並踹了他一腳。

緊接著，匪徒又向後門走去卻不知自己進入了孕婦的視線範圍，立即被AR-15掃射到倉皇逃跑，最後1人倒斃在200英尺（約61公尺）外的溝渠內。

傑瑞米·金表示，自己頭部受傷嚴重，被打到眼窩骨折、鼻竇破裂和腦震盪，一共縫了20針左右，幸好太太救了他一命。警方指出，第2名歹徒目前仍然在逃，而傑瑞米·金家庭是合法持有AR-15步槍的。

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