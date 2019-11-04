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裸男像「大鵰」露出！ 「被加工」穿上丁字褲
2019-11-04 16:19:59
〔即時新聞／綜合報導〕近日在法國巴黎的歐洲遺產日展覽中，出現男性裸體雕像被主辦單位穿上「丁字褲」的離奇景象，引起許多觀展民眾討論，雕像作者痛心表示「多年來的工作都被這條內褲毀了」。
據《CNN》報導，聯合國教科文組織日前在巴黎總部舉辦歐洲遺產日的展覽，其中一項作品是位正在自拍的裸男雕像，但仔細一看，它竟被穿上一件純白丁字褲，引起民眾討論。
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這件雕像作品名為「紀念我」（In Memory of Me），是出自藝術家斯特凡．西蒙（Stéphane Simon）之手。西蒙透露，展出之前曾提出「可視參觀者反應，必要時用薄布遮擋重要部位」，但工作人員竟直接替它穿上內褲。
這件作品「被加工」讓作者相當傻眼，他坦言「我感覺被羞辱了，這些年來我的工作都被這條內褲毀了」，並強調幫雕像穿內褲並非出自他的本意。