奇蹟獲救！ 婦乘橡皮艇在海上漂流3天、144公里

一名紐西蘭婦女與丈夫在希臘開遊艇度假時，獨自搭橡皮艇外出購物，途中被海風吹離航線，在海上漂流3天後奇蹟獲救。圖為示意圖。（法新社）

2019-11-04 15:20:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名紐西蘭婦女與英國籍丈夫在希臘愛琴海出遊期間，獨自搭乘橡皮艇到前往福萊甘茲羅斯島（Folegandros）購物，回程時卻被海風吹離航線，在海中孤立無援，漂流3天最終被警衛隊發現，女子當時已嚴重脫水，緊急送醫後撿回一命。

綜合外媒報導，一名45歲紐西蘭婦女與丈夫在希臘度假，兩人在愛琴海搭乘遊艇航行。當地時間週五（1日）中午時，該女子前往福萊甘茲羅斯島購物，回程時打電話給丈夫，說她正準備返回遊艇，之後卻失去音訊，丈夫立刻通報當地警方，展開搜救。

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當地警衛隊3天後在特里特島以北55海里（約102公里）處發現該名婦女，尋獲時女子仍有生命跡象，但已嚴重脫水且營養不良，緊急送往伊拉克里歐（Herakleion）的醫院治療，事後性命已無大礙。女子結束約78海里（約144公里）的海上漂流後，終於和丈夫團圓重聚。

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