高中生IG喊「300萬找殺手」 嗆要殺學校教職員遭逮捕

美國一名高中生在Instagram上，企圖雇用殺手傷害學校教職員。（路透）

2019-11-04 14:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名高中生日前在Instagram上發出訊息，宣稱「我需要一名可以殺死某人的人」，企圖雇用殺手暗殺一名教職員，因他不斷強調自己不是開玩笑，很快就被警方逮捕。

據《福斯新聞》報導，佛羅里達州18歲高中生戈弗雷（Nicholas Godfrey）被指控涉嫌以美金10萬元（約新台幣300萬元），引誘同學當殺手，傷害某教職員。

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調查人員指出，戈弗雷使用IG傳「我需要一名可以殺死某人的人」的訊息給同學，並頻頻強調「是認真的，不是開玩笑」，引起同學懷疑並通報學校。

警方獲報後查出戈弗雷的IP位址，便前往其住家逮人，他直接向警方坦承犯案，同時交出他的手機。

戈弗雷的高中校長瓊斯（Jason Joens）在臉書上表示，感謝警方協助，才沒有發生憾事，「人們有時會在使用社交媒體的界限中感到掙扎，真實報告自己所見所聞是相當重要的」。

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