為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

高中生IG喊「300萬找殺手」 嗆要殺學校教職員遭逮捕

美國一名高中生在Instagram上，企圖雇用殺手傷害學校教職員。（路透）

美國一名高中生在Instagram上，企圖雇用殺手傷害學校教職員。（路透）

2019-11-04 14:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名高中生日前在Instagram上發出訊息，宣稱「我需要一名可以殺死某人的人」，企圖雇用殺手暗殺一名教職員，因他不斷強調自己不是開玩笑，很快就被警方逮捕。

《福斯新聞》報導，佛羅里達州18歲高中生戈弗雷（Nicholas Godfrey）被指控涉嫌以美金10萬元（約新台幣300萬元），引誘同學當殺手，傷害某教職員。

調查人員指出，戈弗雷使用IG傳「我需要一名可以殺死某人的人」的訊息給同學，並頻頻強調「是認真的，不是開玩笑」，引起同學懷疑並通報學校。

警方獲報後查出戈弗雷的IP位址，便前往其住家逮人，他直接向警方坦承犯案，同時交出他的手機。

戈弗雷的高中校長瓊斯（Jason Joens）在臉書上表示，感謝警方協助，才沒有發生憾事，「人們有時會在使用社交媒體的界限中感到掙扎，真實報告自己所見所聞是相當重要的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
離奇！花800萬暗殺仇人 殺手偷懶「外包5次」最後全被逮
2019-10-25 12:32

離奇！花800萬暗殺仇人 殺手偷懶「外包5次」最後全被逮
「殺手外包」標題超饒舌！ 網友哭喊：突然覺得英文好難
2019-10-25 14:04

「殺手外包」標題超饒舌！ 網友哭喊：突然覺得英文好難
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
神似金卡戴珊！墨西哥爆乳「暗殺女皇」離奇身亡
2019-09-18 14:06

神似金卡戴珊！墨西哥爆乳「暗殺女皇」離奇身亡
發現妻子密謀殺他奪財 拳擊教練「假死」妙計送她入獄
2019-09-11 23:56

發現妻子密謀殺他奪財 拳擊教練「假死」妙計送她入獄
警察假扮殺手全程臥底 美AV女優當庭承認買兇殺夫！
2019-08-07 00:23

警察假扮殺手全程臥底 美AV女優當庭承認買兇殺夫！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播