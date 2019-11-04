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法國南部暴風雨釀災！ 14萬人無電可用

法國南部昨日遭暴風雨侵襲，海邊掀起大浪。（法新社）

法國南部昨日遭暴風雨侵襲，海邊掀起大浪。（法新社）

2019-11-04 15:22:12

〔即時新聞／綜合報導〕「艾蜜莉」（Amelie）暴風雨昨（3）日侵襲法國南部，不僅造成大浪、路樹倒塌，更有約14萬人無電可用，也讓緊急救援單位疲於奔命。

綜合外媒報導，法國當局表示，艾蜜莉暴風雨侵襲期間，緊急救援單位共接到數百起通報，要求協助處理鬆脫的電線，以及馬路、鐵路上的倒塌樹木等災情。部分鐵路服務因倒塌的樹木而取消或延遲，並有2條公路暫時關閉。

目前已知並沒有傳出死亡消息，但法國尼斯（Nice）南部有1名70多歲的老人，被通報在山崩後失蹤，緊急救援人員正搜救中。此外，在受災最嚴重的法國西南部據悉有6人受輕傷，主要是因掉落的樹枝造成。

法國氣象局（Météo-France）指出，在西南部的吉倫特省（Gironde）與朗德省（Landes）測得時速163公里（約14級風）的強風，西南部大城波爾多（Bordeaux）也記錄到時速121公里（約12級風）的風速。

法國南部昨日遭暴風雨侵襲，造成多起樹木倒塌。（法新社）

法國南部昨日遭暴風雨侵襲，造成多起樹木倒塌。（法新社）

法國南部昨日遭暴風雨侵襲，造成多起樹木倒塌。（法新社）

法國南部昨日遭暴風雨侵襲，造成多起樹木倒塌。（法新社）

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