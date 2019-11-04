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想不到吧...中國情侶互送「兒童表」 竟因這功能
2019-11-04 16:46:33
〔即時新聞／綜合報導〕熱戀中的情侶流行互送「成對」禮物象徵2人堅貞不渝的愛情。不過，近來中國卻改流行互送「兒童表」，竟然是因為兒童表原先為了兒童安全所設計的「定位」功能可以用來追蹤自己的另一半。對此，就有網友傻眼表示「根本是令人窒息的愛…」。
綜合中媒報導，中國95後（指西元1995年至1999年出生）的年輕世代情侶近來流行互送兒童表給另外一半， 據悉是因為兒童表具有定位功能，情侶間可以共享位置訊息來防止對方出軌，表達自己的真心。
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報導提到，一位兒童表賣家表示，近來確實有很多年輕人來買兒童表，多是覺得時尚有趣，特別是佩佩豬火紅的時候，這款兒童手表被年輕人當成情侶表了，但用來互相定位防出軌的情況還是第一次聽說。
對此，有網友表示害怕，「這樣的愛情細思極恐」、「互不信任，還在一起幹嘛？這樣防備著在一起，不累嗎？」、「這樣的愛情太束縛，不能接受」，引起網友熱議。