日韓貿易戰爆發後首次碰面 安倍、文在寅握手8秒就結束

在日韓貿易戰爆發後，南韓總統文在寅和日本首相安倍晉三，於泰國曼谷舉行的第35屆東協峰會晚宴上首次碰面。（法新社）

2019-11-04 11:39:02

〔即時新聞／綜合報導〕日韓因為二戰徵用工問題所引發的外交衝突，在今年7月演變成貿易戰等一連串的對抗，在日韓貿易戰爆發後，南韓總統文在寅和日本首相安倍晉三，於泰國曼谷舉行的第35屆東協峰會晚宴上首次碰面，不過雙方僅微笑握手8秒後各自離開。

綜合韓國媒體報導，第35屆東協峰會和相關峰會2至4日在泰國曼谷舉行，外界除聚焦在中美貿易戰與南海領土紛爭外，日韓間的矛盾也令人矚目，昨（3日）晚東盟峰會歡迎晚宴上的集體合照時，南韓總統文在寅夫婦與安倍晉三夫婦在同一排上，這是雙方繼今年6月在大阪舉行的二十國集團（G20）會議上短暫相遇後，時隔4個月再度碰面。

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儘管文在寅曾致函親筆信，向安倍表達舉辦日韓雙邊會談的願望，不過在東盟峰會合照上，文在寅和安倍僅在合照前微笑握手寒暄，之後各自看向其他地方，沒有進行其他交談。

報導指出，今（4日）將舉行的東盟與韓中日領導人峰會和東亞峰會，安倍與文在寅兩人會再次見面，儘管日韓兩國領導人在貿易戰爆發後的首次碰面備受關注，但另行會晤的可能性不大。

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