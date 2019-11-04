可惡！小姊妹手牽手過馬路遭撞死 闖紅燈少年竟肇逃

美國威斯康辛州密爾瓦基一對小姊妹手牽手過馬路，卻遭闖紅燈疾速開來的車輛撞死，鑄下大錯的19歲駕駛竟肇事逃逸。密爾瓦基警察示意圖。（美聯社）

2019-11-04 11:33:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州密爾瓦基10月24日發生死亡車禍，一對年僅6歲與4歲的小姊妹手牽手過馬路，孰料卻遭闖紅燈疾速開來的車輛撞死，同行的10歲男童也被撞到重傷，但年僅19歲的肇事駕駛羅賓遜（Daetwan Robinson）見闖下大禍卻開車逃逸，幸好當局迅速逮人。

據《福斯新聞》報導，警方透露，車禍發生後不久，6歲女童因搶救無效被宣布死亡，她的妹妹5天後於醫院傷重不治，10歲的男童則逃過一劫，上個星期出院返家。

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現場的監視器影像顯示，羅賓遜通過路口時看起來像是在甩尾，2名女童當場被猛烈的力道撞飛。車禍發生隔天，調查人員發現有則售車資訊看起來像是肇事車輛，便循線逮捕待在家中的羅賓遜。

警方表示，羅賓遜試圖重新噴漆並去除車窗隔熱紙，以改變車輛的外觀。此外，肇事車輛還缺少下方護柵，經過比對後與現場遺留的護柵匹配。

羅賓遜11月1日被指控犯下車禍致死肇逃、2項二級過失致死，開車釀成重大身體傷害肇逃、二級過失傷害等多項罪嫌。

調查人員指出，1名舉報人的消息顯示，羅賓遜私下承認撞到3名孩子，並稱自己犯了「新手錯誤」。目前法院裁定羅賓遜的保釋金為50萬美元（約新台幣1520萬元），如果他被判有罪，最高將面臨無期徒刑和和47.5萬美元（約新台幣1444萬元）的罰款。

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