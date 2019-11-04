為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

可惡！小姊妹手牽手過馬路遭撞死 闖紅燈少年竟肇逃

美國威斯康辛州密爾瓦基一對小姊妹手牽手過馬路，卻遭闖紅燈疾速開來的車輛撞死，鑄下大錯的19歲駕駛竟肇事逃逸。密爾瓦基警察示意圖。（美聯社）

美國威斯康辛州密爾瓦基一對小姊妹手牽手過馬路，卻遭闖紅燈疾速開來的車輛撞死，鑄下大錯的19歲駕駛竟肇事逃逸。密爾瓦基警察示意圖。（美聯社）

2019-11-04 11:33:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州密爾瓦基10月24日發生死亡車禍，一對年僅6歲與4歲的小姊妹手牽手過馬路，孰料卻遭闖紅燈疾速開來的車輛撞死，同行的10歲男童也被撞到重傷，但年僅19歲的肇事駕駛羅賓遜（Daetwan Robinson）見闖下大禍卻開車逃逸，幸好當局迅速逮人。

《福斯新聞》報導，警方透露，車禍發生後不久，6歲女童因搶救無效被宣布死亡，她的妹妹5天後於醫院傷重不治，10歲的男童則逃過一劫，上個星期出院返家。

現場的監視器影像顯示，羅賓遜通過路口時看起來像是在甩尾，2名女童當場被猛烈的力道撞飛。車禍發生隔天，調查人員發現有則售車資訊看起來像是肇事車輛，便循線逮捕待在家中的羅賓遜。

警方表示，羅賓遜試圖重新噴漆並去除車窗隔熱紙，以改變車輛的外觀。此外，肇事車輛還缺少下方護柵，經過比對後與現場遺留的護柵匹配。

羅賓遜11月1日被指控犯下車禍致死肇逃、2項二級過失致死，開車釀成重大身體傷害肇逃、二級過失傷害等多項罪嫌。

調查人員指出，1名舉報人的消息顯示，羅賓遜私下承認撞到3名孩子，並稱自己犯了「新手錯誤」。目前法院裁定羅賓遜的保釋金為50萬美元（約新台幣1520萬元），如果他被判有罪，最高將面臨無期徒刑和和47.5萬美元（約新台幣1444萬元）的罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2車擦撞自認沒錯 他先離開反涉肇逃被吊照
2019-11-02 12:27

2車擦撞自認沒錯 他先離開反涉肇逃被吊照
畫面曝光！賓士車撞死興大男學生 肇事男下車察看後逃逸
2019-10-29 11:28

畫面曝光！賓士車撞死興大男學生 肇事男下車察看後逃逸
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
離奇！肇逃撞12車 男暴斃陳屍家門口
2019-10-06 16:43

離奇！肇逃撞12車 男暴斃陳屍家門口
交大高材生139線遭撞死 父轟肇逃者從未道歉太冷血
2019-09-18 10:03

交大高材生139線遭撞死 父轟肇逃者從未道歉太冷血
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播