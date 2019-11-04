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詭！美國家森林1噸重巫師岩離奇消失 如今又突然出現...

美國亞利桑那州普雷斯科特國家森林（Prescott National Forest）離奇失蹤的1公噸「巫師岩（Wizard Rock）」，如今又被神祕地歸還到公園裡。（圖擷自U.S. Forest Service - Prescott National Forest臉書）

美國亞利桑那州普雷斯科特國家森林（Prescott National Forest）離奇失蹤的1公噸「巫師岩（Wizard Rock）」，如今又被神祕地歸還到公園裡。（圖擷自U.S. Forest Service - Prescott National Forest臉書）

2019-11-04 10:39:57

〔即時新聞／綜合報導〕是誰送回來的？美國亞利桑那州普雷斯科特國家森林（Prescott National Forest）有個標誌性的景點，那就是重達1公噸的「巫師岩（Wizard Rock）」，這塊岩石在10月時離奇消失之後，如今又被神祕地歸還到公園裡，讓護林員百思不得其解。

《福斯新聞》報導，美國國家森林局表示，巫師岩是一塊美麗的黑色岩石，上面夾雜著白色石英的紋路，相當受到遊客歡迎。然而，兩個多星期前巫師岩突然消失了，外界認為可能是有人用重型設備載走巨石。

幸好，巫師岩於1日被「不明人士」放到公園裡，普雷斯科特國家森林護林員克勞森（Sarah Clawson）對此直說：「我們很高興巫師岩被送回，也很感激無論是誰帶走了它最後都將其歸還給大眾。」

目前國家森林正考慮為巫師岩換個新地方，讓遊客可以更容易地看到它。護林員則提醒，從自然環境中移走岩石、樹木或其他東西之前，都必須要先獲得許可。

巫師岩的近照。（圖擷自U.S. Forest Service - Prescott National Forest臉書）

巫師岩的近照。（圖擷自U.S. Forest Service - Prescott National Forest臉書）

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