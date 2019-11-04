回憶殺！《忍者亂太郎》連載33年畫句點 停刊原因曝光

知名動畫《忍者亂太郎》的漫畫將結束長達33年的連載。（圖擷自森のクマさん＠C97/土曜日/西れ09b推特）

2019-11-04 10:13:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本經典動畫《忍者亂太郎》是許多大朋友和小朋友的兒時回憶，漫畫連載長達33年，如今要畫下句點了，因作者近年身體不適，忍痛宣布將於11月發售最後一冊。

據《朝日小學生新聞》公告，《忍者亂太郎》從1986年在報紙上連載至今，1993年由NHK改編為動畫而走紅，原名《落第忍者亂太郎》，但因「落第」是日文中落榜的意思，所以才把落第從名稱中刪除。

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《忍者亂太郎》也改編出許多電影、遊戲等衍生作品，不僅在國際上相當知名，同時也是台灣許多人的童年必看動畫。

作者尼子騷兵衛近幾年身體狀況不佳，今年又因腦中風而長期休養，因此在日前宣布將結束長達33年的連載，30日發售最後一集。朝日小學生新聞官方也同時徵稿粉絲作品，預計在年底刊登。

日本朝日新聞報導《忍者亂太郎》將停止連載的消息。（圖擷自森のクマさん＠C97/土曜日/西れ09b推特）

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