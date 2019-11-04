為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

回憶殺！《忍者亂太郎》連載33年畫句點 停刊原因曝光

知名動畫《忍者亂太郎》的漫畫將結束長達33年的連載。（圖擷自森のクマさん＠C97/土曜日/西れ09b推特）

知名動畫《忍者亂太郎》的漫畫將結束長達33年的連載。（圖擷自森のクマさん＠C97/土曜日/西れ09b推特）

2019-11-04 10:13:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本經典動畫《忍者亂太郎》是許多大朋友和小朋友的兒時回憶，漫畫連載長達33年，如今要畫下句點了，因作者近年身體不適，忍痛宣布將於11月發售最後一冊。

《朝日小學生新聞》公告，《忍者亂太郎》從1986年在報紙上連載至今，1993年由NHK改編為動畫而走紅，原名《落第忍者亂太郎》，但因「落第」是日文中落榜的意思，所以才把落第從名稱中刪除。

《忍者亂太郎》也改編出許多電影、遊戲等衍生作品，不僅在國際上相當知名，同時也是台灣許多人的童年必看動畫。

作者尼子騷兵衛近幾年身體狀況不佳，今年又因腦中風而長期休養，因此在日前宣布將結束長達33年的連載，30日發售最後一集。朝日小學生新聞官方也同時徵稿粉絲作品，預計在年底刊登。

日本朝日新聞報導《忍者亂太郎》將停止連載的消息。（圖擷自森のクマさん＠C97/土曜日/西れ09b推特）

日本朝日新聞報導《忍者亂太郎》將停止連載的消息。（圖擷自森のクマさん＠C97/土曜日/西れ09b推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鑽進小紅帽繪本世界 看到出乎意料的故事結局
2019-04-30 10:48

鑽進小紅帽繪本世界 看到出乎意料的故事結局
不看會後悔！ 有網友自製「手繪動畫」 引起日本推特瘋轉
2018-04-12 14:32

不看會後悔！ 有網友自製「手繪動畫」 引起日本推特瘋轉
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
想當柯南嗎？ 「踢力增強鞋」上市啦！
2018-03-23 12:43

想當柯南嗎？ 「踢力增強鞋」上市啦！
中市發展ACG及影視產業 結合在地化
2017-12-11 20:18

中市發展ACG及影視產業 結合在地化
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
中華一番再開連載！ 鄉民：所以我說那個醬汁呢？
2017-10-15 10:15

中華一番再開連載！ 鄉民：所以我說那個醬汁呢？

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播