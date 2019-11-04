奇葩女「假裝懷孕」躲行李超重費...露出這個被抓包

一名旅遊女記者假扮孕婦想躲過行李超重費被抓包。（圖擷自thebecandrews IG）

2019-11-04 12:15:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲旅遊女記者安德魯斯（Rebecca Andrews）日前被空姐抓包將衣物和筆電塞進連身衣裡，假裝自己是孕婦，想躲過行李超重的費用。事後，她還在IG上分享藏衣物的方法，並說自己是個「懷孕但超辣的壞蛋」。

據《CNN》報導，身材嬌小的安德魯斯為逃過60美元（約新台幣1800元）的行李超重費，將多出來的衣物塞進衣服中，假裝自己是名孕婦。

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雖順利通過安檢門，但安德魯斯搭機前又把筆電藏進連身衣背面，被空姐發現衣服邊緣露出筆電，讓她得繳納這筆費用，她事後表示「我完全不會尷尬，只覺得自己像個壞蛋，一個懷孕又超辣的壞蛋」。

過去安德魯斯也曾將衣物塞進衣服中假扮孕婦，只有這次因筆電被發現，她表示「我覺得女人有權利做任何想做的事，包括用筆電假裝自己懷孕」，她也將塞衣服的方式PO在IG和大家分享，引起網友熱議。

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