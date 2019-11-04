歐日韓進口車關稅 美商務部長：可能不需要加徵

2019-11-04 03:59:01

〔中央社〕美國商務部長羅斯接受媒體專訪指出，美國政府跟歐洲聯盟（EU）、日本及南韓的汽車製造商進行「良好對談」後，美國可能不需要在本月稍晚對這些地區的進口車輛加徵關稅。

美國政府必須在11月14日前決定是否對進口汽車及零組件課徵高達25%的關稅稅率，因為美國總統川普早於今年5月中旬宣布，他將延後6個月決定是否對進口車輛加徵關稅。

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羅斯（Wilbur Ross）接受美國媒體專訪在今天刊出，他受訪提到，與各大汽車製造商討論資本投資計畫後，川普政府希望能避免加徵關稅。

羅斯表示：「我們跟歐洲、日本及南韓的朋友進行了良好的對談。」

他還說：「我們的期望是，我們與各企業就他們資本投資計畫所進行的磋商，將能取得足夠的成果，以致不必完全實施貿易擴張法232條款，甚至可能不需要部分實施。」

路透社報導，美國政府已經跟日本及南韓簽署貿易協議，兩國似乎有望避開汽車關稅加徵措施，但美國與歐盟之間的磋商進展一直很緩慢。

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