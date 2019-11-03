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香港人反抗》「恐收錢辦事」民陣岑子杰：不怪南亞裔打我

香港民主派問政平台「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰。（美聯社檔案照）

香港民主派問政平台「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰。（美聯社檔案照）

2019-11-04 00:02:20

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港民主派問政平台「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰先後於8月和10月遇襲，兇手皆非華裔人士。據香港媒體報導，10月疑似是南亞裔人士行兇。香港《南華早報》3日刊出其訪問，他說，並不怪香港的少數族裔，偷襲他的人很可能是「收了錢幹髒活」。他目前傷勢雖好轉，但仍需坐輪椅，正參選24日舉行的區議員選舉。

32歲的岑子杰遇襲後，住院5天4夜，頭部有3處必須縫合的傷口、左膝嚴重腫脹與身體擦傷。由於膝蓋受傷，目前仍需坐輪椅。心有餘悸的他說，10月遇襲是個敏感問題，「當你走在街上時，你永遠不會知道誰正在跟蹤你、打算痛毆你」。

他並呼籲「反送中」示威者，應長期致力於社會運動，而非只有當自身的自由和權利遭威脅時，才走上街頭抗議。

岑子杰認為，他兩次遇襲的兇手，很可能是「收錢辦事」，企圖嚇阻民陣別再辦群眾抗議活動。但他也說，仍不知道誰是幕後主使者。港媒報導，10月16日在九龍旺角鴨蘭里攻擊岑子杰的不是華裔人士。他對此表示，我們不該歸咎於少數族裔，反而該設法改善他們在香港的生活，好讓他們不會做這些（當打手的）「骯髒工作」。

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