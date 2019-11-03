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小貓超用力燦笑拍證件照 網友瘋傳21萬次
2019-11-04 00:26:20
〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州的愛心人士勞倫（Lauren Boutz）建立了中途之家，專門照顧收養無家可歸的小流浪貓，直到牠們健康長大可以送養為止。近日她在幫小流浪貓拍攝證件照的過程中，意外捕捉到一張小貓對著鏡頭露出超融化笑容而爆紅。
根據《今日印度》 報導，勞倫非常精心的照顧這些小貓們，帶它們看醫生，替它們洗澡，且為了要將這些小貓咪們順利送養出去，每一隻流浪小貓都會拍一個全身照並上傳到FACEBOOK。而這次因超暖心笑容而爆紅的貓咪叫Blossom，當時勞倫於家中幫小貓們拍照，而勞倫的朋友就剛好捕捉到它對著鏡頭燦笑。
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因貓咪太可愛引起網友瘋傳，在照片中可以看到，Blossom對著鏡頭努力微笑，雙眼炯炯發光，好像真的知道拍照的目的，對一切都充滿著希望，天真無邪的燦笑直接收買一票網友的心。