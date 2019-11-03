只是貓抓傷 婦人傷口「浮腫發黑」險喪命

英國婦人海爾（Shirley Hair），近日前被家中養的貓抓傷後，傷口先發紅，隨後不但嚴重浮腫，居然開始「發黑」；就醫後，她被診斷出患有多種病症，其中最可怕的是遭到「食肉菌感染」，得到足以致命的壞死性筋膜炎！（圖擷取自推特）

2019-11-04 00:05:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國婦人海爾（Shirley Hair）近日前被家中養的貓抓傷指節，不料傷口不但嚴重浮腫，居然由紅轉「黑」；因這小小傷口，她受到嚴重感染、併發多種病症，其中最可怕的是遭到「食肉菌感染」，得到足以致命的壞死性筋膜炎！

據英國《每日星報》報導，65歲的海爾從開始飼養貓咪「Chan」後，不斷被牠「攻擊」，「Chan」也一天比一天富有攻擊性，讓她跟她丈夫常常被抓傷及咬傷。

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日前，海爾在庭院中嘗試抱起「Chan」，但牠不但馬上就掙脫，還在她的指關節留下「爪痕」；爪痕先變成鮮紅色，接著海爾開始出現頭暈、食慾不振以及肌肉酸痛等症狀，最後她的手臂嚴重浮腫、發黑。

海爾就醫後，被診斷出因「嚴重感染」併發敗血症、敗血性休克、器官衰竭、肺炎和壞死性筋膜炎；其中壞死性筋膜炎是由「食肉菌感染」引發，一旦被感染，身體的軟組織會遭到迅速侵蝕，過去有許多患者因此而喪命。

醫師為海爾動手術，將她被感染的組織切除，並讓她進入「昏迷狀態」5日、修復身體機能，由於她遭到嚴重感染，醫師一度告知她的家人「要做壞的打算」；所幸，海爾在加護病房2個月後，順利的藉由進一步的治療與植皮手術後，手幾乎已「恢復原狀」。

據報導，目前「Chan」已改由海爾的女兒柔伊（Zoe）帶回照顧。

Woman left fighting for life after cat scratch caused her heart to stop beatinghttps://t.co/XLw4Mpysmn — Daily Star （@Daily_Star） November 3, 2019

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