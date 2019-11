只是貓抓傷 婦人傷口「浮腫發黑」險喪命

2019-11-04 00:05:33

〔即時新聞/綜合報導〕英國婦人海爾(Shirley Hair)近日前被家中養的貓抓傷指節,不料傷口不但嚴重浮腫,居然由紅轉「黑」;因這小小傷口,她受到嚴重感染、併發多種病症,其中最可怕的是遭到「食肉菌感染」,得到足以致命的壞死性筋膜炎!

據英國《每日星報》報導,65歲的海爾從開始飼養貓咪「Chan」後,不斷被牠「攻擊」,「Chan」也一天比一天富有攻擊性,讓她跟她丈夫常常被抓傷及咬傷。

日前,海爾在庭院中嘗試抱起「Chan」,但牠不但馬上就掙脫,還在她的指關節留下「爪痕」;爪痕先變成鮮紅色,接著海爾開始出現頭暈、食慾不振以及肌肉酸痛等症狀,最後她的手臂嚴重浮腫、發黑。

海爾就醫後,被診斷出因「嚴重感染」併發敗血症、敗血性休克、器官衰竭、肺炎和壞死性筋膜炎;其中壞死性筋膜炎是由「食肉菌感染」引發,一旦被感染,身體的軟組織會遭到迅速侵蝕,過去有許多患者因此而喪命。

醫師為海爾動手術,將她被感染的組織切除,並讓她進入「昏迷狀態」5日、修復身體機能,由於她遭到嚴重感染,醫師一度告知她的家人「要做壞的打算」;所幸,海爾在加護病房2個月後,順利的藉由進一步的治療與植皮手術後,手幾乎已「恢復原狀」。

據報導,目前「Chan」已改由海爾的女兒柔伊(Zoe)帶回照顧。

