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宣揚理念 班農表態有意收購英國《每日電訊報》

前白宮首席策士班農表態有意收購《每日電訊報》。（美聯社）

前白宮首席策士班農表態有意收購《每日電訊報》。（美聯社）

2019-11-03 20:18:42

〔即時新聞／綜合報導〕對中共鷹派的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）為了宣揚他的理念，曾經在美國辦過《布萊巴特新聞網》（Breitbart News），現在為了能在英國宣揚他的理念，班農表示有意收購英國知名報刊《每日電訊報》（The Daily Telegraph）。

綜合外媒報導，擁有《每日電訊報》的巴克利兄弟（David and Frederick Barclay）有意以不到2004年1/3的收購價出售。而班農在接受《泰晤士報》（The Times）週日版訪問時表示，《每日電訊報》是「絕佳的待開發產業」，不過他也表示：「不確定他們是不是真的要出售，也許我只是在浪費時間。」

雖然《每日電訊報》為英國知名報刊，然而受到網路新聞及讀者習慣影響，《每日電訊報》利潤直線下滑，從2004年巴克利兄弟收購時的3200萬英鎊下滑到2018年的810萬英鎊；有相關人士向《泰晤士報》透露，巴克利兄弟確實考慮出售《每日電訊報》，但尚未定案。

班農是美國總統川普的重要輔選大將，也曾短暫擔任過白宮首席策士及高級顧問，反共立場鮮明，也與《每日電訊報》一樣持脫歐立場，然而班農也被部份人士批評為民粹主義，甚至是極右派。

除班農外，據傳英國報刊《每日郵報》（Daily Mail）及擁有《華盛頓郵報》（The Washington Post）亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）也對《每日電訊報》有興趣。

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