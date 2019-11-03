額頭千年傷痕！金髮碧眼「維京女戰士」樣貌還原

歷史學家過去認為，中世紀外出戰鬥的維京人僅限成年男性，婦女、孩童大多會被留在家中以便於保護。示意圖。（法新社）

2019-11-03 22:58:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國科學家近日透過面部還原技術，重建出1000年前一位維京女性遺骸的樣貌，在她金髮碧眼的面容上還可見到，額頭上有很深的砍傷痕跡，對此，有考古學家認為，被重建面容的女性可能是歷史少見的「維京女戰士」。

綜合媒體報導，然而，英國科學家近日重建出一名1000年前維京女性遺骸的面容，該遺骸是從挪威索勒（Solør）的維京墓地裡出土，當時發現維京女性的屍骨被埋在冷兵器堆中，頭靠在盾牌上，額骨還有遭劍砍傷的疤痕，考古學家艾爾莎瑪希（Ella Al-Shamahi）對此指出，不確定這是不是該女性的致死原因，但她相信這是「史上首次發現維京女性因戰鬥受傷的證據」。

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「維京」（Vikings）一詞帶有掠奪、殺戮的意思，維京人（古諾斯語：víkingr）是北方日耳曼人的一支，在歷史上被認定為探險家、武士、商人與海盜。維京人在西元8世紀至11世紀侵擾歐洲沿海與不列顛群島，一般將這段期間稱之為「維京時期」，是中古歐洲一個重要的歷史元素。

根據外媒報導，歷史學家過去認為，中世紀外出戰鬥的維京人僅限成年男性，婦女、孩童大多會被留在家中以便於保護。針對被還原容貌的維京女性遺骸，艾爾莎瑪希認為現代技術能夠推翻過往的既定認知，她相信該名額骨有刀傷的女性是歷史少見的「維京女戰士」；對此，專門研究維京歷史的學者普賴斯（Neil Price）也表示，「維京世界裡有多種多樣的葬禮，如果我們發現更多女戰士，我也絲毫不會吃驚」。

Meet Erika the Red: Viking women were warriors too, say scientists https://t.co/3pI6r3yRoa — The Guardian （@guardian） 2019年11月2日

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