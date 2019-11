額頭千年傷痕！金髮碧眼「維京女戰士」樣貌還原

2019-11-03 22:58:28

〔即時新聞/綜合報導〕英國科學家近日透過面部還原技術,重建出1000年前一位維京女性遺骸的樣貌,在她金髮碧眼的面容上還可見到,額頭上有很深的砍傷痕跡,對此,有考古學家認為,被重建面容的女性可能是歷史少見的「維京女戰士」。

綜合媒體報導,然而,英國科學家近日重建出一名1000年前維京女性遺骸的面容,該遺骸是從挪威索勒(Solør)的維京墓地裡出土,當時發現維京女性的屍骨被埋在冷兵器堆中,頭靠在盾牌上,額骨還有遭劍砍傷的疤痕,考古學家艾爾莎瑪希(Ella Al-Shamahi)對此指出,不確定這是不是該女性的致死原因,但她相信這是「史上首次發現維京女性因戰鬥受傷的證據」。

「維京」(Vikings)一詞帶有掠奪、殺戮的意思,維京人(古諾斯語:víkingr)是北方日耳曼人的一支,在歷史上被認定為探險家、武士、商人與海盜。維京人在西元8世紀至11世紀侵擾歐洲沿海與不列顛群島,一般將這段期間稱之為「維京時期」,是中古歐洲一個重要的歷史元素。

根據外媒報導,歷史學家過去認為,中世紀外出戰鬥的維京人僅限成年男性,婦女、孩童大多會被留在家中以便於保護。針對被還原容貌的維京女性遺骸,艾爾莎瑪希認為現代技術能夠推翻過往的既定認知,她相信該名額骨有刀傷的女性是歷史少見的「維京女戰士」;對此,專門研究維京歷史的學者普賴斯(Neil Price)也表示,「維京世界裡有多種多樣的葬禮,如果我們發現更多女戰士,我也絲毫不會吃驚」。

