13歲少女超越馬斯克？ 她的設計將成「超迴路列車」新解

卡羅琳的設計可能超越特斯拉執行長馬斯克的「超迴路列車」，不僅不會汙染環境，在經濟上也更為可行。（圖擷取自CNN）

2019-11-04 00:27:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約13歲少女卡洛琳（Caroline Crouchley）近日提出一套軌道系統，在年度的「發現教育3M青年科學家挑戰賽」奪下銀牌，根據外媒指出，卡羅琳的設計可能超越特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的「超迴路列車」（Hyperloop），不僅不會汙染環境，在經濟上也更為可行。

綜合媒體報導，卡洛琳設計的系統是在現存的列車軌道旁加設氣動管道，透過磁鐵在管道中牽動列車行駛，無須使用柴油或電動引擎，卡洛琳對此表示，「我的設計依靠100％可再生能源，列車的重量變輕，行駛速度也更快」。

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馬斯克提出的「超迴路列車」概念，是以電磁懸浮原理推動列車高速前進，配置排氣系統減少摩擦力，同時在列車頭加裝大型風扇，吸氣排向後方減輕風阻。根據初步分析顯示，超迴路列車的平均時為每小時600英里（約965公里），最高時速可達到每小時760英里（約1220公里）。

根據外媒報導，卡洛琳設計的系統是於現有的列車軌道建造氣動管道，不用花錢重新打造軌道和列車，不僅能降低基礎建設的預算，還能免除「超迴路列車」於真空中運輸乘客的潛在安全風險。

此外，卡羅琳認為磁浮列車是一種高效能卻相當昂貴的設計，她表示，「與現有的列車科技相比之下，我的設計更便宜、高效，也比超迴路列車更安全」。

美國紐約13歲少女卡洛琳近日提出一套軌道系統，在年度的「發現教育3M青年科學家挑戰賽」奪下銀牌（圖擷取自CNN）

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