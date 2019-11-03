正義在哪？全家6人被撞死5人 肇事駕駛判緩刑

美國紐澤西州男子奧迪（Audie Trinidad）與妻子養育4名女兒，孰料去年他開車載著全家人外出時，一輛皮卡車竟穿越高速公路中央分隔區導致兩車相撞，奧迪一家6人最後只剩太太瑪麗（左二）生還，而肇事駕駛如今竟只被法院判處緩刑。（圖擷自GoFundMe眾籌網站）

2019-11-03 16:41:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國德拉瓦州去年發生一起重大交通事故，紐澤西州男子奧迪（Audie Trinidad）駕車載著太太和4名女兒外出時，遭馬里蘭州司機哈伯德三世（Alvin Hubbard III）開車違規相撞，導致奧迪和女兒們全數喪生，全家只剩妻子瑪麗（Mary）一人獨活，而肇事的哈伯德如今竟只被法院判處緩刑，不少美國網友對此怒吼「正義在哪？」

據《福斯新聞》報導，哈伯德當時開車穿越高速公路中央分隔區，才導致這場悲劇發生，除了61歲的奧迪死亡之外，奧迪一家的20歲女兒凱特琳（Kaitlyn）、17歲丹娜（Danna）、13歲雙胞胎艾莉森（Allison）與梅利莎（Melissa）全都香消玉殞。

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唯一生還的奧迪太太瑪麗也身受重傷，動了8次手術才存活下來，哈伯德則在肇事4個月之後才被逮捕，並被起訴5項車禍致死、3項車輛襲擊、粗心駕駛、穿越中央分隔區等罪嫌起訴。

哈伯德起初不肯認罪，後來才承認自己犯下5項車禍致死，以及第二級和第三級的車輛襲擊等罪嫌，其委任律師更辯稱，哈伯德開車時咳嗽得很厲害，才會讓皮卡車穿越中央分隔區。

瑪麗對此怒斥，哈伯德一生也無法彌補他殺害5個人的事實，她希望法院判處最高的14年有期徒刑，但檢方竟只求處6個月有期徒刑，因為哈伯德前一天晚上只睡了4至5個小時，經過一整天的工作後於回家途中釀成了大禍。

在法院宣判當天，許多民眾從紐澤西州長途跋涉來到德拉瓦州法庭旁聽，就是為了要幫瑪麗加油打氣，孰料審案法官小斯科特（Calvin L. Scott Jr.）竟判處哈伯德緩刑不用坐牢。據了解，哈伯德聽到結果後啜泣了起來，但拒絕對外發言。

美國網友對此怒不可遏，諷刺地說「看來大家現在可以殺死好幾個人並獲得緩刑，德拉瓦州的法律制度與美國其他地方有那麼不同嗎？這太瘋狂了！這個家庭需要伸張正義！」還有一名網友痛斥這種判決真是「令人作嘔」。

在車禍事故中喪命的爸爸和女兒們。（圖擷自GoFundMe眾籌網站）

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