緬甸歌舞團表演因「諷刺軍方」遭判刑 人權組織：令人震驚！

緬甸「孔雀唐人舞團」5名成員因在表演中諷刺軍方，遭判刑入獄一年。（美聯社）

2019-11-03 12:01:25

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸一個舞團中5名成員日前因在表演中「諷刺軍隊」而被判刑入獄一年。對此，當地言論自由組織表示，這項判決代表著緬甸的司法部門持續聯合軍方，對民眾的言論自由進行鎮壓。

據《福斯新聞》報導，緬甸「孔雀唐人舞團」4月時在慶祝緬甸傳統新年的表演中，嘲笑議會中的軍事代表和參謀，表演成員隨即就遭逮捕，他們被依「禁止傳播可能危害或使軍隊士氣低落的訊息」法律定罪。

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舞團的5名成員將面臨各種指控，包括在網路上現場直播這場表演涉及的「網路誹謗」。在緬甸，限制性新聞法規的自由化並沒有完全解放言論自由，記者和激進主義者仍持續面臨誹謗的法律挑戰。

國際特赦組織研究主任喬安·馬納納（Joanne Mariner）表示，這項判決令人震驚，這種懲罰意味著在緬甸，人們對言論自由的訴求仍未終止。

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