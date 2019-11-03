體育精神偏差？61：13大勝對手 美足教練被禁賽

美國紐約Plainedge高中美式足球隊以61：13橫掃敵隊，教練謝弗（Rob Shaver）隨後卻被禁賽一場。圖為Plainedge高中。（圖擷自Google地圖）

2019-11-03 10:04:38

〔即時新聞／綜合報導〕大勝對手也不行？美國紐約長島拿索郡Plainedge高中美式足球隊，日前在一場比賽中以61：13橫掃敵隊，教練謝弗（Rob Shaver）隨後卻被禁賽一場，因為當地政府訂有「不平衡得分」的規則。

《BBC》報導，拿索郡規定，假如美足比賽勝出超過42分，就必須向不平衡得分委員會解釋賽事過程，目的是為了防止體育精神偏差，該政策實施3年以來，謝弗是首次受罰的教練，他將缺席校隊例行賽事中的最後一場比賽。

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據了解，委員會不滿意謝弗在球隊保持大幅領先時，仍未用板凳球員換掉一線球員，但謝弗強調自己並未故意要強取豪奪那麼多分。

謝弗指出，該規則主要是防止太強的球隊參加太弱的賽事，跟他的比賽並沒有關係，其高中校區主管也跳出來怒斥懲罰根本不合理，質問委員會憑什麼當體育精神專家，「誰任命這些人做為法官、陪審團和劊子手來組成袋鼠法庭（指不公平的審判）？」

以13:61慘敗48分的球隊教練奧涅斯托（Phil Onesto）也表示，這場比賽一點問題也沒有，「我曾與謝弗教練交談，我告訴過他我沒有問題。」

不過，拿索郡高中美足專員麥克里斯（Matt McLees）強調，該規則是為了制止分數過高造成年輕美足選手有不好的比賽體驗，而且自從推行以來，過度不平衡的得分狀況已急劇下降。

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