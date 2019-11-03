玄！鐵船擱淺河床101年 突移動逼近尼加拉大瀑布

一艘擱淺於尼加拉河的鐵船，近日傳出在連日暴風雨吹襲，加上強勁水流推動下，於10月31日突然側翻，並往大瀑布方向移動了約50公尺。（圖擷自推特）

2019-11-03 10:14:52

〔即時新聞／綜合報導〕1918年時，有艘鐵船因意外擱淺於尼加拉河，之後歷時超過100年，如今這艘船突然脫離河床開始移動，並往瀑布方向靠近。不過尼加拉公園委員會 （Niagara Parks Commission）指出，暫時應該還沒有墜落瀑布的危機。

位於加拿大和紐約州交界的尼加拉大瀑布，是世界少有的地理奇觀，每年慕名而來的觀光客更是數不清。（法新社）

外媒報導指出，該艘鐵船是一艘挖泥作業的駁船，在1918年的一次施工過程中，意外與拖船斷開連接，並就此受困於尼加拉河，在過去101年來，卡在離瀑布大約只有600公尺的河床上。

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一艘擱淺於尼加拉河的鐵船，近日傳出在連日暴風雨吹襲，加上強勁水流推動下，於10月31日突然側翻，並往大瀑布方向移動了約50公尺。（圖擷自推特）

不過尼加拉公園委員會 （Niagara Parks Commission）上週五（11月1日）指出，在連日暴風雨吹襲，加上強勁水流推動下，該艘鐵船再次移動，並往瀑布方向移動了164英尺（約50公尺），引發外界關注。不過公園委員會強調，鐵船應該暫時還不會從瀑布墜落。

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx — Niagara Parks （@NiagaraParks） November 1, 2019

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