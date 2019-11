玄！鐵船擱淺河床101年 突移動逼近尼加拉大瀑布

2019-11-03 10:14:52

〔即時新聞/綜合報導〕1918年時,有艘鐵船因意外擱淺於尼加拉河,之後歷時超過100年,如今這艘船突然脫離河床開始移動,並往瀑布方向靠近。不過尼加拉公園委員會 (Niagara Parks Commission)指出,暫時應該還沒有墜落瀑布的危機。

外媒報導指出,該艘鐵船是一艘挖泥作業的駁船,在1918年的一次施工過程中,意外與拖船斷開連接,並就此受困於尼加拉河,在過去101年來,卡在離瀑布大約只有600公尺的河床上。

不過尼加拉公園委員會 (Niagara Parks Commission)上週五(11月1日)指出,在連日暴風雨吹襲,加上強勁水流推動下,該艘鐵船再次移動,並往瀑布方向移動了164英尺(約50公尺),引發外界關注。不過公園委員會強調,鐵船應該暫時還不會從瀑布墜落。

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx