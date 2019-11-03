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中共推「治理現代化」 專家點破：是提高社會控制能力

凱洛格認為，中共口中的「治理能力現代化」是透過改革來提高共產黨的社會控制能力。（美聯社）

凱洛格認為，中共口中的「治理能力現代化」是透過改革來提高共產黨的社會控制能力。（美聯社）

2019-11-03 08:17:52

〔即時新聞／綜合報導〕中共19屆四中全會於10月28日起一連4日在北京召開，主題聚焦「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，美國喬治城大學亞洲法中心執行主任凱洛格（Tom Kellogg）認為，中共口中的「治理能力現代化」不同於西方國家普遍常見的「現代國家治理」，而是透過改革來提高共產黨維護政治及社會控制的能力。

根據《美國之音》報導，國際數據公司（IDC）在年初曾預測，中國境內安裝的監視器將高達27.6億部，平均每個中國人被兩部監視器監控。凱洛格指出，自2012年習近平就任以來，中共在使用科技提高監控和控制其國民方面已經顯示出極大野心，其方式讓人深感不安。

針對中共未來可能以「治理能力現代化」加強對境內公民監控，凱洛格表示，未來大家應該關注中國公民的言論自由權和隱私權，然而世界各地的政府官員正密切關注著中共如何使用高科技作為控制社會及政治，並思考如何將這些手段用於自己的國家，共產黨的這些手段恐怕也會為其他專制政權所採用。

凱洛格強調：「我們所有人都需要對抗其他國家從中國進口這類技術的做法。隨著中國全球影響力日益增長，透過輸出監控工具，中國在發展中國家獲取友邦的能力也會不斷增長。」

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