對抗氣候變遷 聯合國秘書長：亞洲必須戒除煤癮

2019-11-03 03:59:02

〔中央社〕亞洲地區數億人口正面臨氣候變遷導致海平面不斷上升威脅，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告指出，亞洲必須戒除「煤癮」。

本週發表的最新研究報告預測，包括曼谷、胡志明市和孟買等多個亞洲大城市，正面臨與全球暖化有關的極端淹水風險。

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古特瑞斯表示，為因應氣候危機，亞洲國家必須削減它們對煤炭的依賴，並形容「那是我們這個時代面臨的決定性議題」。

他在曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）集會登場前告訴記者，「我們必須克服煤炭上癮問題，因為那依然是氣候變遷的一項重大威脅。」

他說，亞洲各國必須藉由致力引進碳定價（Carbon Pricing）和改革能源政策，站在對抗氣候變遷的「最前線」。他又說，「我們正落在後頭」，並稱削減使用煤炭，有助於抑制全球氣溫不斷攀升。

東南亞國家經濟快速成長，刺激能源需求飆升，但也以犧牲環境為代價，煤依舊是東南亞國家的主要能源來源。

越南約1/3能源來自燃煤發電廠，且2050年前還會有大量新電廠上線發電。與此同時，泰國正不斷投資化石燃料。

東南亞濱海地區早已出現氣候變遷相關重大淹水和海水入侵問題。本週發表的新研究顯示，全球各地至少3億人居住在2050年前恐會被淹沒地區，較先前數據預測景象更令人沮喪。

「自然通訊」期刊（Nature Communications）刊登的研究報告指出，威力越來越強大氣旋助長的毀滅性暴潮以及不斷攀升海平面，勢必會重創亞洲。

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