香港示威者屎彈對抗催淚彈 消防員與警肢體衝突

香港2日反政府示威爆發警民衝突，持續深夜。（路透）

2019-11-02 23:58:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港2日下午起舉行多場反政府集會，隨即爆發警民衝突，示威者除了焚燒障礙物、丟汽油彈，還疑似用「屎彈」轟炸鎮暴警察；警方頻頻發射催淚彈因應，晚間在中環一枚催淚彈疑似擊中一輛消防車，引起消防員不滿，與警方理論，雙方爆發肢體衝突。

香港一家星巴克2日遭反送中示威搗毀。（彭博社）

傍晚在尖沙嘴柏麗大道舉行的「和理Sing」集會之際，一旁在彌敦道、加連威老道戒備的警務人員遭蒙面示威者投擲糞便，警方要求集會申請人呼籲參與者不要襲警，並且維持集會人數不超過300人。之後大會便要求大部分參與者散開。

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一名婦女被警方催淚彈嗆得受不了。（路透）

「星島日報」報導，下午起港島、九龍多區持續發生警民衝突，警方晚上在中環頻頻發射催淚彈驅散示威群眾時，催淚彈疑似撃中一輛停在皇后大道中的消防車，一名消防員不滿，找鎮暴警員理論，警方宣稱「看不到」，多名警員隨即與消防員爆發肢體衝突，將消防員推向牆邊、包圍。

記者上前了解事件，也遭鎮暴警察以盾牌推開、近距離噴胡椒噴霧，噴中鏡頭，戴著面罩的警察喝斥記者「黑記」、「吃屎」，「你拍啊，我不怕。」

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