手放在哪！？港警壓制女示威者 一張圖讓港網友氣炸

一名女示威者遭警員近距離噴灑胡椒噴霧，並遭壓倒拘捕，而壓制示威者的警員不知有心還是無意，竟將手壓在女示威者的臀部上。（擷取自立場新聞臉書）

2019-11-02 23:59:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派議員今（2）日舉辦多場合法「選舉集會」，港警則在下午開始驅離群眾。過程中，一名女示威者遭警員近距離噴灑胡椒噴霧，並遭壓倒拘捕，而壓制示威者的警員不知有心還是無意，竟將手壓在女示威者的臀部上。這一幕曝光後，引爆香港網友怒火，大罵「黑警又在性騷擾」！

香港民主派議員今（2）日引用香港《選舉條例》舉辦多場不多於50人且毋須警方批准的合法集會，然而港警下午開始出動，以水砲車驅離銅鑼灣、灣仔地區民眾，造成警民衝突。下午5時許，一名女性示威者臉部遭警員噴灑胡椒噴霧，隨後被壓制倒地拘捕。《立場新聞》將香港有線電視直播畫面擷圖PO網，只見一名警察竟直接將手壓在女示威者的臀部上。

請繼續往下閱讀...

對此，香港網友紛紛怒罵「又在摸女生！」、「為什麼手一定要摸那個部位？」、「看影片，那隻手一直壓在那裡沒放開過！」、「又是鹹豬手」、「影片看到，第一時間的念頭是，有必要摸住那個人的屁股？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法