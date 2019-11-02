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抗議催淚彈擊中消防車 消防員竟遭港警推牆角包圍

香港消防員（左）不滿消防車遭催淚彈擊中，上前理論竟遭港警推至牆角包圍。（圖取自臉書 香港電台視像新聞）

香港消防員（左）不滿消防車遭催淚彈擊中，上前理論竟遭港警推至牆角包圍。（圖取自臉書 香港電台視像新聞）

2019-11-02 23:40:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，今（2）日除了多名民主派議員發起多場「選舉集會」，還有「和理摺紙鶴」、「美國人權法案集氣大會」2場合法集會，但最終仍遭警方提前終結、強力驅散。就在驅離過程中，有消防員不滿警方催淚彈擊中消防車，理論時卻遭警員團團圍住，警方甚至驅離記者疑似不想留下影像紀錄。

香港警方今（2）日對數場合法集會市民進行強力驅散，出動水炮車、裝甲車，更在隊伍推進期間頻繁發射催淚彈。

據《香港電台視像新聞》報導，港警今晚在中環一帶多次施放催淚彈驅散群聚市民，過程中疑似擊中一台停在皇后大道旁的消防車，引起消防員不滿。

有消防員想與在場防暴警察理論，卻只得到「看不到」的回應，惹怒消防員發生口角。而後多名員警竟將消防員推至牆邊，團團圍住，甚至以胡椒水驅離在旁拍攝的記者，疑似不想留下影像紀錄。

《香港電台視像新聞》在臉書專頁貼出由《中視新聞》提供的片段，並解釋、翻譯現場情況，網友看完影片紛紛留言說：「消防員是以命救命的，可不可以不要傷害他們？」、「消防員，香港之光」、「黑警真是無法無天。」、「 支持消防反抗，消防加油！」。

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