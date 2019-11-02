官員稱示威者「蟑螂」 學者批：失言不容抵賴、應致歉

香港消防處副處長梁偉雄日前指稱示威者為「曱甴」（蟑螂），措辭引起爭議。圖為示威者以雨傘抵擋港警的催淚瓦斯攻勢。（路透）

2019-11-02 21:58:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港消防處副處長梁偉雄日前指稱示威者為「曱甴」（蟑螂）。對此，香港浸會大學中文系哲學博士、作家朱少璋以「梁偉雄，失言是燎原的星火」一文投書《立場新聞》，文中痛斥，失言的事實不容抵賴，而失言既是事實，梁偉雄應為失言致歉，然而，消防處卻為其失言的錯誤開脫。

根據《立場新聞》報導，消防處證實梁偉雄副處長在將軍澳百勝角消防及救護學院的座談活動上，稱示威者為「曱甴」（蟑螂）。消防處解釋，「曱甴」一詞專指「暴徒」，並不是指示威者，並重申，當日對話並非對外公開。

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對此，朱少璋認為，縱使消防處解釋，但現在消息既然外傳，足以證明當天的座上來賓之中，一定有人頗不認同梁偉雄的「曱甴」之言。言論無論公開與否，措辭不當引人反感是鐵錚錚的事實。

朱少璋認為，失言的事實不容抵賴，而失言既是事實，梁偉雄應為失言致歉。然而，消防處卻為其失言的錯誤開脫，藉口說「曱甴」只是形容「罔顧法紀的暴徒」，其潛台詞疑似在暗示，稱「罔顧法紀的暴徒」為「曱甴」相當合理。

朱少璋繼續說，談到死不認錯，自6月以來，市民已經司空見慣了，香港特首、香港警隊，無一不是文過飾非，死不認錯的佼佼者。而多年來，消防同袍在前線出生入死，努力建立良好的形象，可能因副處長低水平又有失身分的發言，而影響了整個消防部門的形象與聲譽。

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