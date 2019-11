買武器找美國！美助理國務卿：中國武器品質低劣

中國政府在10月1日的建政70週年慶典上,展出東風17型高超音速常規飛彈。(美聯社檔案照)

2019-11-02 17:58:53

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國國務院政軍局助理國務卿古柏(Clarke Cooper)10月31日在一場演講中表示,比起向中國和俄羅斯採購武器,與美國合作更為有利,因為除了獲得武器,還能與美方建立友誼。他另舉例指出,中製武器品質低劣,可能在殲滅敵人時,自己也遭受波及。

美國之音(VOA)及香港「南華早報」指出,古柏31日在華府一場「選擇美國為合作夥伴」(America as the Partner of Choice)演講中表示,美國的戰略對手-中國和俄羅斯,一直致力「把武器擴散到全世界」,目的是建立影響力。他指出,中國利用武器轉讓,試圖打開進入他國,之後便施加影響力、蒐集情報。

請繼續往下閱讀...

反之,與美國合作不僅可獲得具有品質的武器,整個過程也公開透明,且雙方還能建立長期、安全、誠摯的夥伴關係,以捍衛共同利益和價值觀,「美國仍是各國最佳的安全夥伴選擇」。

古柏舉例道,肯亞在2016年研擬向中國購買由「重慶鐵馬工業集團有限公司」產製、綽號「犀牛」的VN-4多功能輕型裝甲運兵車時,中方代表在進行火力測試時,拒絕進入裝甲車內。儘管如此,肯亞最終仍決定採購,「但遺憾的是,據報已有數十人死於這些車輛」。

古柏引述肯亞最大報社《旗幟報》(The Standard)一篇評論,文中指出:「儘管已造成國家軍事人員喪命,我們的官員還是下令使用劣質的中國製裝甲車,在佈滿簡易爆炸裝置的邊境巡邏,真是令人難過。」

此外,古柏提到,向美國購買武器的國家,得以指派軍事人員前往美國,接受與美軍同等的「世界級」教育訓練,「但在中國不行」,因為中方只會讓所有人員集中訓練,不論個別程度高低。

美國網路雜誌《縱覽中國》總編輯陳奎德向VOA表示,古柏的說法的確具有權威性。對於中國武器的水準,他也直言:「中國官方和五毛的宣傳,確實非常誇張。例如,中國的東風導彈可以幹掉美國境內所有的基地等,並不足為信。」

中國國防部發言人吳謙則在1日回應:「在一些高科技領域,中國的確取得進步,但在看待自身發展程度時,中方的頭腦是清醒的,希望美方一些人不必妄自菲薄,但也別想捧殺中國。在高新技術領域,中國始終堅持獨立自主、自力更生、自主創新,中國的發展壯大是任何人或勢力遏制不了的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法