買武器找美國！美助理國務卿：中國武器品質低劣

中國政府在10月1日的建政70週年慶典上，展出東風17型高超音速常規飛彈。（美聯社檔案照）

2019-11-02 17:58:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）10月31日在一場演講中表示，比起向中國和俄羅斯採購武器，與美國合作更為有利，因為除了獲得武器，還能與美方建立友誼。他另舉例指出，中製武器品質低劣，可能在殲滅敵人時，自己也遭受波及。

美國之音（VOA）及香港「南華早報」指出，古柏31日在華府一場「選擇美國為合作夥伴」（America as the Partner of Choice）演講中表示，美國的戰略對手－中國和俄羅斯，一直致力「把武器擴散到全世界」，目的是建立影響力。他指出，中國利用武器轉讓，試圖打開進入他國，之後便施加影響力、蒐集情報。

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反之，與美國合作不僅可獲得具有品質的武器，整個過程也公開透明，且雙方還能建立長期、安全、誠摯的夥伴關係，以捍衛共同利益和價值觀，「美國仍是各國最佳的安全夥伴選擇」。

古柏舉例道，肯亞在2016年研擬向中國購買由「重慶鐵馬工業集團有限公司」產製、綽號「犀牛」的VN-4多功能輕型裝甲運兵車時，中方代表在進行火力測試時，拒絕進入裝甲車內。儘管如此，肯亞最終仍決定採購，「但遺憾的是，據報已有數十人死於這些車輛」。

古柏引述肯亞最大報社《旗幟報》（The Standard）一篇評論，文中指出：「儘管已造成國家軍事人員喪命，我們的官員還是下令使用劣質的中國製裝甲車，在佈滿簡易爆炸裝置的邊境巡邏，真是令人難過。」

此外，古柏提到，向美國購買武器的國家，得以指派軍事人員前往美國，接受與美軍同等的「世界級」教育訓練，「但在中國不行」，因為中方只會讓所有人員集中訓練，不論個別程度高低。

美國網路雜誌《縱覽中國》總編輯陳奎德向VOA表示，古柏的說法的確具有權威性。對於中國武器的水準，他也直言：「中國官方和五毛的宣傳，確實非常誇張。例如，中國的東風導彈可以幹掉美國境內所有的基地等，並不足為信。」

中國國防部發言人吳謙則在1日回應：「在一些高科技領域，中國的確取得進步，但在看待自身發展程度時，中方的頭腦是清醒的，希望美方一些人不必妄自菲薄，但也別想捧殺中國。在高新技術領域，中國始終堅持獨立自主、自力更生、自主創新，中國的發展壯大是任何人或勢力遏制不了的。」

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