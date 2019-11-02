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新發現！牛隻塗上「斑馬紋路」 專家曝神奇功效

日本科學家發現，在牛隻身上塗上紋路，能有效驅趕昆蟲侵擾。（圖擷自Plos One網站）

日本科學家發現，在牛隻身上塗上紋路，能有效驅趕昆蟲侵擾。（圖擷自Plos One網站）

2019-11-02 16:45:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本科學家發現，若在牛隻的身上塗上像斑馬一樣的「紋路」，能有效地驅趕侵擾牛隻生活的「牛蠅」，更能降低養牛業者因牛蠅而產生的經濟損失。

《衛報》報導，日本科學家在《Plos One》期刊上發表這項研究，發現這種「偽裝」減少了牛蠅的侵擾，科學家認為，條紋圖案能混淆牛蠅的行動。

許多牛隻會因「牛蠅」圍繞，導致進食與睡眠受到影響，據統計，美國養牛業者因牛蠅問題，損失高達22億美元（約新台幣670億元），對此，日本研究團隊發現奇招，在牛身上畫上和斑馬一樣的紋路。

實驗後發現，身上有畫紋路的牛隻身邊，牛蠅數量只有無條紋牛隻的一半，有紋路牛隻做出驅趕昆蟲的動作也減少20%。

畜牧業常使用農業來對抗牛蠅，但若能使用無毒的顏料，在牛隻身上塗上紋路，不僅能增加牛隻的健康度，對環境也更友善。

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