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美民主黨總統擬參選人退出競選 川普笑：像狗一樣

川普1日在密西西比州圖珀洛的政治集會上，諷刺退出大選的民主黨2020總統擬參選人歐洛克（Beto O'Rourke）「像狗一樣」。（美聯社）

川普1日在密西西比州圖珀洛的政治集會上，諷刺退出大選的民主黨2020總統擬參選人歐洛克（Beto O'Rourke）「像狗一樣」。（美聯社）

2019-11-02 15:34:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨2020總統擬參選人歐洛克（Beto O'Rourke）宣布退出競選，正在尋求連任的川普聽聞此事後，笑稱歐洛克「像狗一樣退出」。

《BBC》報導，歐洛克曾擔任過德州國會議員，其家鄉艾爾帕索（El Paso）於8月時發生大規模槍擊案，歐洛克抨擊這都是因為川普反移民言論帶來的負面效應。

原已投入黨內初選的歐洛克，於1日宣布結束參選，因為他「沒有成功往前邁進的辦法」。歐洛克說，他的競選活動一直奠基於清楚認知、誠實和果斷行動的基礎上，「本著這種精神，我宣布我將不會以候選人或提名人的身分為國家服務」。

川普1日在密西西比州圖珀洛的政治集會上，則抓準機會嘲笑歐洛克是個「可憐，可憐的傢伙」，並拿出他日前嘲笑IS首腦巴格達迪「死得像狗一樣」的用詞，諷刺歐洛克「像狗一樣退出」。

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