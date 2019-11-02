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牧師亂入啦啦隊大秀舞技 網友全嗨翻：又驚又喜！
2019-11-02 16:42:22
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名牧師因在高中活動上，與啦啦隊共舞而在網路上爆紅，原本普通的高中啦啦隊表演，沒想到最後牧師緩慢走入場上，突然就開始和學生熱舞起來，引起全場觀眾尖叫聲不斷。
據《福斯新聞》報導，這段影片最初是由喜劇演員摩路斯科（Molusco）分享在推特上而走紅，他稱這位牧師和學生一起跳舞，簡直是位稱職的牧師。知名記者大衛（David Begnaud）也在推特上轉發影片，他寫道「在我的高中，可沒有牧師跳成這個樣子」。
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這部影片在網路上瘋傳，目前在臉書上已有超過25萬觀看次數，眾多網友封他為「#Dancing Priest」，紛紛留言「我的天阿，太驚奇了」、「這間學校真有趣，這是真正的校園精神」、「我的牧師已經80歲了，不知道能不能也跳成這樣」。