汽車節目驚見「人驢辦事」 主持人嚇壞急喊卡

英國汽車節目中，竟意外發現哥倫比亞當地的奇特成年禮習俗。（圖擷自The Bombers Squad YouTube）

2019-11-02 14:59:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在PTT上分享，他在觀看汽車節目時，主持人在哥倫比亞的野地開著二手車，替當地動物拍照，卻意外發現有名男子正在「騎」一隻驢子，讓主持人震驚到急忙喊卡。

英國汽車節目《The Grand Tour》的哥倫比亞篇中，3位主持人開著以有限預算買下的二手車，在哥倫比亞野地拍攝動物照，沒想到長鏡頭竟拍到，樹林中一名男子在一隻驢子身後，疑似在與牠性交。

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隨後，震驚的主持人急忙詢問當地村民，沒想到村民肯定回覆他「他們正在『辦事』沒錯」，原來當地的成年禮習俗是男孩子的初夜都得獻給母驢子，成為他們的第一任老婆。

許多網友紛紛留言「有想過驢子的感受嗎」、「這個世界是很大的」、「這就是成語騎驢找馬的由來」、「這節目歪成這樣還能播啊」、「完了，沒辦法正常唱『我有一隻小毛驢』了」。

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