軍事武器找誰買？ 美軍官開嗆「不要買中國劣質品」

美國國務院軍政事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）日前在外交場合呼籲「要買武器，不要買中國劣質品」。（圖擷取自Clarke Cooper推特）

2019-11-02 15:21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院軍政事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）日前呼籲「買武器，要買美國的，而不是中國的次等產品」，若使用中國劣質軍用品，也可能會讓自己的軍事人員被打死，狠批中國軍事技術。

根據《美國之音》報導，庫珀在對外交事務機構進行演說的場合，提到中俄2國努力「把武器擴散到全世界」，他們利用軍售作為主要武器，目的是在世界各處建立他們的影響力。中國利用武器轉讓為手段，試圖打開進入他國的大門，大門一旦打開，中國便很快施加影響、蒐集情報，兩者並重。

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庫珀舉例說明購買中國或俄羅斯軍事裝備具有風險，他說，肯亞購買中國重慶鐵馬工業集團生產的一款裝甲運兵車，中方銷售代表在該車的火力測試時拒絕進入車內。最終肯亞選擇購買，但「遺憾的是，有報導稱已有幾10人死於這些車輛」。

對此，網路刊物《縱覽中國》總編輯陳奎德表示，庫珀所言具有權威性，「不是隨便亂說」。關於中國武器的水準，陳奎德說，「根據中國宣傳及網路粉絲的宣傳，的確是誇張得不得了。如中國東風導彈可以解決美國境內所有基地，當然不足為信，根據中國官媒說法，據我所見，也是誇大其詞」。

而中國官媒《環球時報》也引述中國國防部發言人于謙回批，「希望美方一些人不要妄自菲薄，也別想捧殺中國」，中國發展壯大是任何人或勢力都遏止不了的。

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