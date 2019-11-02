為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

軍情動態》印尼計畫採購2中隊F-16V 台灣可再拿回饋金

印尼空軍計畫採購F-16V戰機。圖為我國F-16V戰機（資料照）

印尼空軍計畫採購F-16V戰機。圖為我國F-16V戰機（資料照）

2019-11-02 11:12:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼空軍參謀長蘇提斯納上將（Yuyu Sutisna）表示，軍方有意在2020年，向美國軍火商洛克希德馬汀引進2個中隊的F-16V戰機，作為空軍5年戰略計畫的一環。

綜合媒體報導，蘇提斯納向當地媒體透露，藉由此次的採購，印尼空軍將獲得多架最先進的F-16戰鬥機。與此同時，印尼空軍也持續爭取購入俄製Su-35戰機，以逐步汰換F-5戰機，但目前進度嚴重落後，甚至可能告吹。

洛克希德馬汀表示，「印尼是長久且珍貴的合作夥伴，我們承諾支持印尼空軍，並準備好其未來任何防衛上的需求。」

印尼空軍服役中的戰機還包括Su-30MKK與Su-27等，空防以33架F-16為主要戰力；此外，F-16V的研發升級案是由台灣全額負擔，包括印尼本次的採購計畫在內，凡跟進升級或者購買F-16V新機，台灣就能獲得研發回饋金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍機採購 空軍：F16V單機價1.21億美金 F35要1.5億美金以上
2019-10-31 09:48

軍機採購 空軍：F16V單機價1.21億美金 F35要1.5億美金以上
F16升級進度延宕 空軍一早急澄清這點......
2019-10-16 08:53

F16升級進度延宕 空軍一早急澄清這點......
繳稅還可以抽大獎 歡迎大家e起來pay

繳稅還可以抽大獎 歡迎大家e起來pay
國防部長打包票 F16V可擊落殲20
2019-09-24 05:30

國防部長打包票 F16V可擊落殲20
立院初審 新戰機採購特別條例草案過關
2019-09-23 12:43

立院初審 新戰機採購特別條例草案過關
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
徐永明喊「買F-35」 作家用這比喻神解：搞錯方向了...
2019-08-28 22:51

徐永明喊「買F-35」 作家用這比喻神解：搞錯方向了...

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播