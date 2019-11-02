軍情動態》印尼計畫採購2中隊F-16V 台灣可再拿回饋金

印尼空軍計畫採購F-16V戰機。圖為我國F-16V戰機（資料照）

2019-11-02 11:12:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼空軍參謀長蘇提斯納上將（Yuyu Sutisna）表示，軍方有意在2020年，向美國軍火商洛克希德馬汀引進2個中隊的F-16V戰機，作為空軍5年戰略計畫的一環。

綜合媒體報導，蘇提斯納向當地媒體透露，藉由此次的採購，印尼空軍將獲得多架最先進的F-16戰鬥機。與此同時，印尼空軍也持續爭取購入俄製Su-35戰機，以逐步汰換F-5戰機，但目前進度嚴重落後，甚至可能告吹。

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洛克希德馬汀表示，「印尼是長久且珍貴的合作夥伴，我們承諾支持印尼空軍，並準備好其未來任何防衛上的需求。」

印尼空軍服役中的戰機還包括Su-30MKK與Su-27等，空防以33架F-16為主要戰力；此外，F-16V的研發升級案是由台灣全額負擔，包括印尼本次的採購計畫在內，凡跟進升級或者購買F-16V新機，台灣就能獲得研發回饋金。

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