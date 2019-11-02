唯一「目擊者」... 亞馬遜智慧喇叭有望偵破離奇命案

美國佛州發生離奇命案，警方正寄望於在現場的亞馬遜智慧喇叭語音助理Alexa有錄下當時兩人爭吵的過程。圖為搭載Alexa的亞馬遜Echo Plus喇叭。（彭博）

2019-11-02 10:19:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州哈倫代爾海灘（Hallandale Beach）發生一起離奇命案，32歲女子加爾瓦（Silvia Galva）在公寓內遭床柱穿胸而死，她43歲的男友克雷斯波（Adam Reechard Crespo）涉有重嫌卻始終否認犯案，目前警方正寄望於在現場的亞馬遜智慧喇叭語音助理Alexa有錄下當時兩人爭吵的過程。

據《BBC》報導，克雷斯波對警方供稱，他在臥室床上與加爾瓦起口角後，把對方從床上拉了下來，這時他聽到木頭斷裂的聲音，赫然看到床柱意外插進女友的胸口，情急之下他連忙把如同長矛般的木柱拔出來，希望事情不會變得太糟，但女友還是死了。

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然而，克雷斯波委任律師奧圖（Christopher O'Toole）在為其辯護時又換了一個說法，律師指稱克雷斯波當時正在睡覺，加爾瓦進入臥房時不小心把房門推倒並折斷床柱，結果柱子就整根穿進加爾瓦身體。

另外，警方紀錄顯示，克雷斯波看到女友被貫穿後，要求在公寓裡的另一位女性朋友打電話報案，奧圖對此表示，這代表克雷斯波試圖挽救加爾瓦的性命。

警方則透露，在現場的亞馬遜智慧喇叭語音助理Alexa可能錄下克雷斯波攻擊女友的聲音，目前亞馬遜已提交多份音檔，但執法單位並未透露其中內容。

不過，律師奧圖似乎不擔心錄音流出，他支持法庭採用這些當作證據，「通常我會反對，但我們相信錄音可以幫助此案，讓事實真相大白。」

事實上，亞馬遜語音助理Alexa始終會聽到用戶聲音，但如果沒有喚醒詞「Alexa」，那麼所記錄到的音檔就會被刪除。

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