姦殺英國駐黎巴嫩大使館女職員 Uber司機遭判死刑

英國駐黎巴嫩大使館女職員戴克絲（Rebecca Dykes）遭Uber司機胡什耶（Tariq Houshieh）姦殺，法院如今判處兇嫌死刑。（法新社）

2019-11-02 09:50:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐黎巴嫩大使館女職員戴克絲（Rebecca Dykes），於2017年12月在貝魯特一處酒吧參加同事的餞行會後離開，孰料卻慘遭姦殺並棄屍於城郊公路，涉嫌重大的Uber司機胡什耶（Tariq Houshieh）被捕後承認犯案，如今被黎巴嫩法院判處死刑。

據《BBC》報導，戴克絲於2017年1月至英國大使館任職，協助黎巴嫩政府處理鄰國敘利亞湧入的難民，原本在2017年耶誕節要飛回英國度假，孰料卻遇上了死劫。

請繼續往下閱讀...

當地警方於監視器上鎖定胡什耶的汽車，在命案發生數天後將其逮捕，法院紀錄顯示他曾坐牢過好幾次。雖然黎巴嫩法官最終判處這位Uber司機極刑，但該國自2004年就沒有執行過死刑。

英國駐黎巴嫩大使館對此表示，戴克絲是一位「有才華且具奉獻精神的人道主義者，她的專長和熱情改善了許多人的生活。」大使館說，他們希望法院能讓兇嫌一定程度上從社會上隔離，但英國政府在所有情況下都反對死刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法