中國經濟全面下滑 四中全會55次「堅持」現端倪

中國國家主席習近平。（歐新社）

2019-11-02 11:07:33

〔即時新聞／綜合報導〕中共四中全會落幕，並未傳出此前預期的高層人事變動等消息，不過外界卻發現，「堅持」一詞在這次會後公報內出現了55次，外媒分析，當前中國經濟全面下滑的形勢下，避免大規模群體事件已成為北京的當務之急。

根據美國《自由亞洲電台》報導，第19屆四中全會公報中，並未如外界預期出現人事變動，甚或是接班人選等，不過在短短五千多字的內容中，「堅持」兩字從頭至尾不斷重複，出現了55次之多，如「堅持黨的集中統一領導」、「堅持黨指揮槍」及「堅持和完善中國特色社會主義制度」等。

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中國獨立學者查建國昨（1日）受訪時直言，綜覽本屆四中全會公報，未出現新內容，反倒是長篇大論盛讚習近平思想，並將習思想納入制度、法律，並以正規形勢全面落實。

北京一名張姓文史學者則分析稱，中共在本屆四中全會中一再強調「黨領導一切」，代表在經濟頹勢已現的當前，中共政權試著用各種手段鞏固其統治權，基本上已吹響了重新進入文革狀態的號角。

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