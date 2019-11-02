黃之鋒：中國能讓我消聲 但不能阻止香港運動

2019-11-02 03:35:01

〔中央社〕香港眾志秘書長黃之鋒今天投書華盛頓郵報表示，雖然他尋求參選香港區議員的資格遭到港府取消，但他呼籲港人以選票讓外界聽到他們的聲音，因為北京無法讓所有人沈默。

有意參選香港區議員的黃之鋒，參選資格於日前遭到選舉主任取消。他今天投書華盛頓郵報（Washington Post）說明自己參選資格遭到港府取消緣由。投書指出，黃之鋒是唯一一位資格遭到取消的候選人。做出這項決定的選舉主任蔡亮（Laura Aron）聲稱他的提名無效，因為她不相信黃之鋒會堅守香港基本法。

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黃之鋒指控，基於自己在維護香港民主權利，以及在國際層面參與這項議題的角色，黃亮的這項決定顯然出於政治動機，無非是政治篩選與審查制度。

他表示，在他首次決定競選區議員時，就知道北京可能會取消他的候選人資格。這項決定以及令人質疑的決策過程，向世界展示香港是如何屈服於北京專制統治之下。這不是香港首度取消黃之鋒的參選資格，黃之鋒也曾3度遭到香港政府關押。

黃之鋒指出，近來香港人的憤怒顯示中國與香港當局並未從示威中學習。香港示威者呼籲北京遵守承諾，依循一國兩制政策，允許香港建立民主制度，直到2047年。這是港府表明聽到香港年輕一代呼聲，並將年輕人的聲音帶進區議會的機會，但北京甚至不允許香港有個短暫的自由窗口。近來港府對街頭示威者的鎮壓，也再次凸顯「五項訴求」的重要性。

港人的「五項訴求」包括徹底撤回修例、收回暴動定義、撤銷對今為（至今對）所有反送中抗爭者控罪、徹底追究警隊濫權情況、以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選。

黃之鋒呼籲，這是國際社會大聲疾呼的時刻。美國眾議院剛通過「香港人權與民主法案」，部分參議員也呼籲儘速完成參議院表決；3名美國參議員提出「香港如水聚散法案」（Hong Kong Be Water Act），希望能對打擊香港言論自由的港府官員進行制裁。這些行動向北京傳遞訊息，要求北京放寬控制，否則將面對國際壓力。

雖然參選資格可能遭到取消，但黃之鋒指出，香港的運動仍在持續，而這只會讓企求改變的香港年輕世代激起更多憤怒與挫敗。儘管無法參選，黃之鋒表示，他會為接替努力的林浩波等人助選，持續推動香港人權。

香港今年的區議會選舉將在11月24日投票，黃之鋒也呼籲港人以選票讓外界聽到他們的聲音，因為這次選舉是對北京的全民公投，也是展現港人意志堅定與捍衛權利的機會。「北京可以禁止我參選，但我拒絕保持沈默」，民主始於公眾，中國不能讓所有人沈默。（編輯：徐睿承）

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