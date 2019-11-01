74歲華裔婦人 遭人拖進家中性侵毆打虐待5小時

王姓華裔婦人描述，當時她走到一棟白色房子前，被告阿馬多爾突然喊話，要她走過去，結果被對方抓住，拖進屋內。（情境照）

2019-11-01 21:47:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山一名74歲華裔婦人在光天化日之下住家附近慘遭綁架、性侵以及暴力毆打，最後不省人事，被丟棄在馬路上。事發5個月後，當事人坐輪椅出庭指控被告，當提及過往慘痛遭遇時，情緒失控痛哭顫抖，而被告阿馬多爾（Manuel Jesus Amador）則低頭不發一語。

綜合外媒報導，舊金山高等法院在當地時間29日，審判被控綁架、性侵等6項重罪的宏都拉斯籍被告阿馬多爾（Manuel Jesus Amador）。74歲的王姓被害人在粵語翻譯員協助下出庭作證，並多次在法庭上悲傷痛哭，被告阿馬多爾戴著西班牙語翻譯耳機，低頭不語。

請繼續往下閱讀...

王姓婦人表示，每天早上會在固定時間出門運動，但今年5月在她出門鍛鍊時，經過一棟白色房子，被告阿馬多爾突然喊話，並用手勢叫她過去。王婦走向被告阿馬多爾，結果被對方抓住，拖進屋內，她用手緊抓大門，卻遭被告的狗咬了十多下，只好放手。

王姓婦人說，接下來的5小時，被告多次性侵她，不斷將她拖上床又大力拉扯到地上，導致她全身疼痛不堪、無法移動。最後被告把她丟在兩個住宅區外的人行道上，拿走她的手機和鑰匙。後來婦人被路人發現，送往舊金山總醫院經歷共9小時的手術，住院長達19天，但至今依然無法走路，住在療養院，事件發生以來都沒有回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法