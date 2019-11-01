為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

74歲華裔婦人 遭人拖進家中性侵毆打虐待5小時

王姓華裔婦人描述，當時她走到一棟白色房子前，被告阿馬多爾突然喊話，要她走過去，結果被對方抓住，拖進屋內。（情境照）

王姓華裔婦人描述，當時她走到一棟白色房子前，被告阿馬多爾突然喊話，要她走過去，結果被對方抓住，拖進屋內。（情境照）

2019-11-01 21:47:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山一名74歲華裔婦人在光天化日之下住家附近慘遭綁架、性侵以及暴力毆打，最後不省人事，被丟棄在馬路上。事發5個月後，當事人坐輪椅出庭指控被告，當提及過往慘痛遭遇時，情緒失控痛哭顫抖，而被告阿馬多爾（Manuel Jesus Amador）則低頭不發一語。

綜合外媒報導，舊金山高等法院在當地時間29日，審判被控綁架、性侵等6項重罪的宏都拉斯籍被告阿馬多爾（Manuel Jesus Amador）。74歲的王姓被害人在粵語翻譯員協助下出庭作證，並多次在法庭上悲傷痛哭，被告阿馬多爾戴著西班牙語翻譯耳機，低頭不語。

王姓婦人表示，每天早上會在固定時間出門運動，但今年5月在她出門鍛鍊時，經過一棟白色房子，被告阿馬多爾突然喊話，並用手勢叫她過去。王婦走向被告阿馬多爾，結果被對方抓住，拖進屋內，她用手緊抓大門，卻遭被告的狗咬了十多下，只好放手。

王姓婦人說，接下來的5小時，被告多次性侵她，不斷將她拖上床又大力拉扯到地上，導致她全身疼痛不堪、無法移動。最後被告把她丟在兩個住宅區外的人行道上，拿走她的手機和鑰匙。後來婦人被路人發現，送往舊金山總醫院經歷共9小時的手術，住院長達19天，但至今依然無法走路，住在療養院，事件發生以來都沒有回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警察變色狼！首爾員警涉嫌侵入民宅、強姦未遂被捕
2019-10-20 12:19

警察變色狼！首爾員警涉嫌侵入民宅、強姦未遂被捕
香港堪比南京大屠殺！顏擇雅：女性遭姦殺引發憤怒
2019-10-13 17:31

香港堪比南京大屠殺！顏擇雅：女性遭姦殺引發憤怒
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
新娘哭了！新郎被控婚禮前性侵女賓客
2019-10-05 10:15

新娘哭了！新郎被控婚禮前性侵女賓客
驚！逾330萬18至44歲美國女性 破處是因為被強暴
2019-09-17 09:33

驚！逾330萬18至44歲美國女性 破處是因為被強暴
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
韓國總統接班人性侵女秘書 三審定讞需坐牢3年6個月
2019-09-09 10:33

韓國總統接班人性侵女秘書 三審定讞需坐牢3年6個月

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播