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用LV古董皮箱裝雞飼料 不知情老夫妻：防潮效果很好！

烏克蘭有對老夫妻擁有一只路易威登（Louis Vuitton）的古董皮箱，數十年都用該箱來裝雞飼料。（圖擷自YouTube）

烏克蘭有對老夫妻擁有一只路易威登（Louis Vuitton）的古董皮箱，數十年都用該箱來裝雞飼料。（圖擷自YouTube）

2019-11-01 22:18:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭有對老夫妻擁有一只路易威登（Louis Vuitton）的古董皮箱，數十年都用該箱來裝雞飼料，還稱「防潮效果很好」，之後在一位親戚的告知下，老夫妻才知道這個「飼料箱」大有來頭，最後他們將古董皮箱捐給當地的博物館。

綜合媒體報導，住在烏克蘭鄉下的的亞歷山大老夫婦，幾十年來都用印滿LV經典印花（Monogram）的古董皮箱來儲存雞飼料，並認為這咖箱子的「防潮效果很好」，飼料能夠保持乾燥。直到一位了解名牌價值的親戚向他們說明，亞歷山大夫婦才認知到裝雞飼料的「儲糧桶」來頭不小，但他們並沒有將其高價賣出，而是捐給當地的博物館。

根據外媒報導，收受皮箱捐贈的博物館館長布拉克（Maksim Bulakh）表示，「古董皮箱經過路易威登專賣店驗證，該箱可能是在1880年左右生產的，現今拍賣價格至少值11000美元（約新台幣33萬元），這對於兩位退休老人來說，是筆不小的數目」；然而，亞歷山大夫婦並不以此為意，捐出了LV古董皮箱後，他們將「飼料箱」換成一個不鏽鋼製的大圓桶。

烏克蘭這對老夫妻完全不知這個路易威登（Louis Vuitton）皮箱，居然是個古董精品。（圖擷自YouTube）

烏克蘭這對老夫妻完全不知這個路易威登（Louis Vuitton）皮箱，居然是個古董精品。（圖擷自YouTube）

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