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羞！國中妹打自殺防治專線 竟接通色情電話…

美國有間中學誤將學生卡上的「自殺防治專線」號碼，錯印成了「色情專線」號碼，讓撥打熱線的女學生嚇了一跳！（示意圖）

美國有間中學誤將學生卡上的「自殺防治專線」號碼，錯印成了「色情專線」號碼，讓撥打熱線的女學生嚇了一跳！（示意圖）

2019-11-01 20:14:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯（Los Angeles）北方的蘭開斯特城（Lancaster）有一間名為新維斯塔的中學（New Vista Middle School），近來誤將學生卡上的「自殺防治專線」號碼，錯印成了「色情專線」號碼，讓撥打熱線的學生嚇了一跳！

綜合媒體報導，近來有個女學生因為無聊撥打了學生卡上印的「自殺防治專線」，沒想到接通以後，卻發現這支號碼是「色情專線」所有，她把這件事告知母親，也讓母親大吃一驚。

發現號碼錯誤的這名女學生後來說，「那些真正需要幫助的人，不應該在撥通電話的瞬間，聽到那樣的東西」、「校方應該仔細查核這件事」。

對此，校方後來發布聲明，稱他們在印刷的時候，不小心顛倒了號碼中的兩個數字，才會錯印色情專線的號碼。對此他們「深表歉意」，也承諾將會收回所有印錯的學生卡，並且製作新的卡片補發給學生。

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