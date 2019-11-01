為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

同所大學出身！天才小史、可愛 同年獲冠軍賽MVP創歷史

2019-11-01 16:43:15
聖地牙哥州大校友史崔斯柏格、雷納德，同年獲得總冠軍賽MVP，寫下歷史。（圖擷自twitter）

聖地牙哥州大校友史崔斯柏格、雷納德，同年獲得總冠軍賽MVP，寫下歷史。（圖擷自twitter）

〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓國民隊在今年世界大賽鏖戰七場，最後以4:3擊敗太空人，奪下隊史首冠，聖地牙哥州大出身的先發投手史崔斯柏格（Stephen Strasburg）獲得世界大賽MVP，無獨有偶，在今年NBA總冠軍，助多倫多暴龍隊拿下隊史首冠的MVP雷納德（Kawhi Leonard），也是聖地牙哥州大校友，讓聖地牙哥州大成為歷史首次同年出產2名北美四大職業聯盟MVP的學校。

綜合媒體報導，就讀聖地牙哥州立大學的「天才小史」史崔斯柏格，在2009年於NCAA繳出13勝1敗，1.32防禦率的優異成績，在109局的投球中出現195次三振，甚至在聖地牙哥州立大學主場最後一次先發投出單場17K的無安打比賽，在2009年大聯盟選秀會中，握有狀元籤的國民隊毫無意外挑選史崔斯柏格。

史崔斯柏格也幫助華盛頓國民隊奪得創隊51年來的第一座冠軍，獲選為世界大賽MVP。（法新社）

史崔斯柏格也幫助華盛頓國民隊奪得創隊51年來的第一座冠軍，獲選為世界大賽MVP。（法新社）

「可愛」雷納德也在同一年入學聖地牙哥州立大學，大一新鮮人雷納德以平均得分12.7分、9.9籃板、1.9助攻的成績，獲得西部山聯盟（MWC）MVP，成為首位入選年度第一隊的大一新鮮人，隨後更率領母校打進NCAA16強，2011年棄學投入NBA選秀會，在首輪第15順位被挑選。

雷納德助多倫多暴龍打下成軍24年來的首座冠軍，獲選為總冠軍賽MVP。（法新社）

雷納德助多倫多暴龍打下成軍24年來的首座冠軍，獲選為總冠軍賽MVP。（法新社）

今年6月NBA總決賽，雷納德助多倫多暴龍打下成軍24年來的首座冠軍，獲選為總冠軍賽MVP，而10月史崔斯柏格也幫助華盛頓國民隊奪得創隊51年來的第一座冠軍，獲選為世界大賽MVP，這兩人不但分別替所屬的球隊拿下首冠，也讓聖地牙哥州大成為歷史首次同年出產2名北美四大職業聯盟MVP的學校。

聖地牙哥州大體育室也在官方推特上慶祝這歷史性的一刻，兩名傑出校友在同一年度分別在北美四大職業聯賽中獲得季後賽MVP。

根據YES Network人員史密斯（James Smyth）的說法，在聖地牙哥州大之前，只有一所大學在歷史上曾獲得過NBA總決賽MVP和世界大賽MVP，加州大學洛杉磯分校（UCLA）校友，賈霸（Kareem Abdul-Jabbr）在1971年密爾瓦基公鹿以及華頓（Bill Walton）在1985年洛杉磯湖人、1977年波特蘭拓荒者，2人一共3座NBA總冠軍賽MVP。

同樣加州大學洛杉磯分校出身的格勞斯（Troy Glaus），在2002年世界大賽中，為安那罕天使奪下隊史首冠，他在世界大賽中共打出3支全壘打、打下8分打點，獲選為該年度的世界大賽MVP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
MLB》關鍵第7局未押出王牌柯爾 太空人教頭透露原因
2019-10-31 15:16

MLB》關鍵第7局未押出王牌柯爾 太空人教頭透露原因
MLB》不到0.1％的奇蹟！國民奪成軍隊史首冠 過程超神
2019-10-31 14:31

MLB》不到0.1％的奇蹟！國民奪成軍隊史首冠 過程超神
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
MLB》「天才小史」超殺獲世界大賽MVP 創史上第一紀錄
2019-10-31 12:55

MLB》「天才小史」超殺獲世界大賽MVP 創史上第一紀錄
MLB》哈波神預言！季初口誤、國民如今摘冠 網友們感謝他
2019-10-31 12:14

MLB》哈波神預言！季初口誤、國民如今摘冠 網友們感謝他
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播