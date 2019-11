同所大學出身！天才小史、可愛 同年獲冠軍賽MVP創歷史

2019-11-01 16:43:15

〔即時新聞/綜合報導〕華盛頓國民隊在今年世界大賽鏖戰七場,最後以4:3擊敗太空人,奪下隊史首冠,聖地牙哥州大出身的先發投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)獲得世界大賽MVP,無獨有偶,在今年NBA總冠軍,助多倫多暴龍隊拿下隊史首冠的MVP雷納德(Kawhi Leonard),也是聖地牙哥州大校友,讓聖地牙哥州大成為歷史首次同年出產2名北美四大職業聯盟MVP的學校。

綜合媒體報導,就讀聖地牙哥州立大學的「天才小史」史崔斯柏格,在2009年於NCAA繳出13勝1敗,1.32防禦率的優異成績,在109局的投球中出現195次三振,甚至在聖地牙哥州立大學主場最後一次先發投出單場17K的無安打比賽,在2009年大聯盟選秀會中,握有狀元籤的國民隊毫無意外挑選史崔斯柏格。

「可愛」雷納德也在同一年入學聖地牙哥州立大學,大一新鮮人雷納德以平均得分12.7分、9.9籃板、1.9助攻的成績,獲得西部山聯盟(MWC)MVP,成為首位入選年度第一隊的大一新鮮人,隨後更率領母校打進NCAA16強,2011年棄學投入NBA選秀會,在首輪第15順位被挑選。

今年6月NBA總決賽,雷納德助多倫多暴龍打下成軍24年來的首座冠軍,獲選為總冠軍賽MVP,而10月史崔斯柏格也幫助華盛頓國民隊奪得創隊51年來的第一座冠軍,獲選為世界大賽MVP,這兩人不但分別替所屬的球隊拿下首冠,也讓聖地牙哥州大成為歷史首次同年出產2名北美四大職業聯盟MVP的學校。

聖地牙哥州大體育室也在官方推特上慶祝這歷史性的一刻,兩名傑出校友在同一年度分別在北美四大職業聯賽中獲得季後賽MVP。

根據YES Network人員史密斯(James Smyth)的說法,在聖地牙哥州大之前,只有一所大學在歷史上曾獲得過NBA總決賽MVP和世界大賽MVP,加州大學洛杉磯分校(UCLA)校友,賈霸(Kareem Abdul-Jabbr)在1971年密爾瓦基公鹿以及華頓(Bill Walton)在1985年洛杉磯湖人、1977年波特蘭拓荒者,2人一共3座NBA總冠軍賽MVP。

同樣加州大學洛杉磯分校出身的格勞斯(Troy Glaus),在2002年世界大賽中,為安那罕天使奪下隊史首冠,他在世界大賽中共打出3支全壘打、打下8分打點,獲選為該年度的世界大賽MVP。

