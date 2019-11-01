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母誤拿「高濃度酸」替4月大兒洗鼻！ 下秒臉鼻冒白煙嚴重燒傷

越南母親誤拿滴鼻劑藥瓶替他兒子清洗鼻腔，不料，裡頭竟裝腐蝕性的酸，4個月大幼兒鼻腔及右臉嚴重灼傷。（示意圖）

越南母親誤拿滴鼻劑藥瓶替他兒子清洗鼻腔，不料，裡頭竟裝腐蝕性的酸，4個月大幼兒鼻腔及右臉嚴重灼傷。（示意圖）

2019-11-01 17:25:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名越南母親經常以生理食鹽水為小孩洗鼻，卻在某次順手使用了放在桌上的滴鼻劑藥瓶，不料，裡頭竟裝著腐蝕性的酸，4個月大的幼兒的鼻腔及右臉嚴重灼傷。

綜合媒體報導，一名越南母親經常使用生理食鹽水幫小孩洗鼻，某天帶兒子到祖母家玩，看見兒子流鼻涕後，便順手拿起桌上一罐寫著「滴鼻劑」的藥水，該名母親形容，當藥水滴入兒子鼻孔後，他的鼻子突然冒出一團稀薄的白煙，他們全家人都尖叫嚇壞了；後來才知，裡頭裝著經分裝的高濃度酸類藥水。

當時4個月大的幼童經送醫後，除了鼻腔內部壞死，右臉還有大片灼傷面積，皮膚壞死程度達到2至3級，後來雖保住性命，但現年2歲的他，近日則出現呼吸困難、進食困難等症狀，目前將到醫院進行左部鼻腔的整形外科手術。

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